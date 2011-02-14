رونمایی از تجهیزات جدید توانبخشی فیزیکی در هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن فقیه عصر دوشنبه در دومین گردهمایی معاونین بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال‌احمر سراسر کشور با تاکید بر برنامه‌ریزی درست و ساختار مناسب در بخش بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت گفت: با برنامه‌ریزی درست و ساختار مناسب می‌توانیم بیشترین بهره‌وری را داشته باشیم. بالاترین سطح سواد و تحصیلات در معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت وجود دارد پس باید از این پتانسیل بسیار خوب به درستی استفاده کرد.

همچنین در حاشیه این گردهمایی با حضور رئیس جمعیت هلال احمر از تجهیزات جدید توانبخشی فیزیکی در مرکز جامع توانبخشی جمعیت هلال‌احمر اعم از دستگاههای لوکو استیشن(Lokostation)، اسپا کپسول (SpaCapsule)، گیگر ام‌دی(Giger MD)، بانجی واکر(Bungee Walker) و مکانوتراپی(Mechanotherapy) رونمایی شد.

با رونمایی از این دستگاهها از این پس بیماران نورولوژیک، پاراپلژیک،CVA، پارکینسون، ام اس، CP و TetraPlegia می‌توانند در مرکز جامع توانبخشی جمعیت هلال‌احمر از آنها استفاده کنند.