فیلم "ورود آقایان ممنوع" در گرگان اکران شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این فیلم در قالب بخش استانی جشنواره بین المللی فیلم فجر عصر دوشنبه در سینما عصر جدید گرگان به نمایش درآمد.

فیلمهای بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر هر روز تا 28 بهمن ماه در سه سانس ساعتهای، 16، 18 و 20 اکران می شود.



ورود آقایان ممنوع ساخته رامید جوان است که در آن بزیگرانی مانند رضا عطاران، ویشکا آسایش، پگاه آهنگرانی، مانی حقیقی، بهاره رهنما، فلامک جنیدی، زهره حمیدی، سیاوش چراغی پور ایفای نقش می کنند.



این فیلم داستان، مدیر یک دبیرستان دخترانه به شدت با حضور یک دبیر مرد در مدرسه خود مخالفت می کند.



ر این جشنواره پنج فیلم به نمایش در می آید که "33 روز" به کارگردانی جمال شورجه یکی از فیلم های بخش مسابقه سینمای ایران از آن جمله است، این اثر نخستین فیلم با موضوع جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان و مقاومت مردم آن کشور است.



همچنین فرزند صبح به کارگردانی بهروز افخمی که درباره آخرین لحظات عمر پر برکت حضرت امام (ره) سخن می گوید دیگر فیلم این جشنواره است.



فیلم گزارش یک جشن، نام جدیدترین فیلم ابراهیم حاتمی کیا است که موضوعی اجتماعی دارد و در بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر، مهمان گلستانی ها خواهد بود.

فیلم ورود آقایان ممنوع هم جدیدترین فیلم رامبد جوان است که درباره مدیر یک دبیرستان دخترانه که به شدت با حضور یک دبیر مرد در مدرسه خود مخالفت می کند، است و ندارها به کارگردانی محمد رضا عرب، از دیگر فیلم های بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در استان گلستان است.