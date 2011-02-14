تشکیل کارگروه پیگیری اشتغال مددجویان خراسان رضوی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی عصر دوشنبه در جلسه شورای مشارکت های مردمی با بهزیستی اظهار داشت: اعتقاد به رسیدگی به افراد نیازمند در همه جوامع وجود دارد ولی این اعتقاد در جمهوری اسلامی ایران با توجه به آموزه های دینی با جدیت بیشتری دنبال می شود.

وی افزود: در راستای کمک به افراد نیازمند هم کمیته امداد و هم خیریه ها در کنار بهزیستی وارد عمل شده اند و اقدامات ارزنده ای انجام شده که باید به صورت متمرکز و ساماندهی شده ادامه یابد.

استاندار خراسان رضوی گفت: تمامی دستگاه های اجرایی باید به کمک بهزیستی بیایند و اگر با محدودیت پرداخت کمک مالی مواجهند، هر دستگاهی وظایف ذاتی خود را برای مددجویان به صورت رایگان انجام دهد.

صلاحی با تاکید بر فراهم سازی زمینه اشتغال تمامی معلولان در استان تصریح کرد: باید با برنامه ریزی تمامی معلولان استان به خودکفایی رسیده و کودکان بی سرپرست نیز دارای سرپرست یا کفیل مناسب شوند.

وی خاطرنشان کرد: به همین منظور باید کارگروهی تشکیل شود و موضوع اشتغال مددجویان تحت پوشش بهزیستی را پیگیری نماید.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: امکان ایجاد مشاغل خانگی، حمایت بانک ها در جهت ارایه تسهیلات به افراد واجد شرایط، ابلاغ به دستگاه های اجرایی در خصوص اختیار استفاده از معادل چهار رقم آخر فیش حقوقی کارمندان و کارکنان دولت در سطح استان در راستای اهداف بهزیستی از جمله اقدامات حمایتی از بهزیستی است.

تهمینه شکیب، مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی نیز در این جلسه اظهار داشت: این اداره کل تاکنون بدون احتساب ایجاد مشاغل تثبیتی هزار و 600 فرصت شغلی جدید در سطح استان ایجاد کرده است.

وی افزود: از محل ایجاد فرصتهای شغلی و مشاغل خانگی کشور دو میلیارد تومان به استان خراسان رضوی اختصاص یافته است که در صورت تامین اعتبار این بودجه می توان 20 هزار فرصت شغلی در قالب مشاغل خانگی برای مددجویان در استان ایجاد نمود.

