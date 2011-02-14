برگزاری جشنواره فرهنگی-ورزشی کارکنان بازرسی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز،‌ مسئول اجرایی اولین جشنواره فرهنگی - ورزشی دفاتر بازرسی استان در مراسم اختتامیه این جشنواره گفت: این جشنواره با حضور تمام دستگاههای اجرایی استان و شرکت 267 نفر در پنج رشته ورزشی برگزار شد.

محمد رضا نوتاش، خاطر نشان کرد: این جشنواره در دو رشته تیمی فوتسال و والیبال و سه رشته انفرادی تنیس، شطرنج و دارت برگزار شد.

وی افزود: در مسابقات فوتسال 18 تیم با حضور 125 نفر و مسابقات والیبال هشت تیم با حضور 50 بازیکن به رقابت پرداختند.

نوتاش اضافه کرد: همچنین در مسابقات انفرادی در رشته تنیس روی میز 50 نفر، در رشته شطرنج 50 نفر و در رشته دارت 18 نفر بازیکن حضور داشتند.

وی اذعان داشت: این جشنواره با سیاستگذاریهای مناسب سازمان بازرسی کل کشور و با هدف اطلاع رسانی و آگاهی دهی در زمینه های فرهنگی و ورزشی در میان مسئولین و کارشناسان دفاتر بازرسی و رسیدگی به شکایات دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.

محمد رضا نوتاش با تاکید بر اینکه این جشنواره برای اولین بار در کشور بسیار موفق و پربار برگزار شد، افزود: پیشنهاداتی برای برگزاری هر ساله این جشنواره داده شده و در تلاشیم دبیرخانه این جشنواره را بصورت دائمی دائر کرده و طی بهمن سال 1390 این جشنواره را در شمالغرب کشور و بصورت منطقه ای برگزار کنیم.

مسئول اجرایی این جشنواره یادآور شد: اولین جشنواره فرهنگی - ورزشی دفاتر بازرسی استان یادبود سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی طی ایم دهه مبارک فجر برگزار شد.

گفتنی است، در پایان این مراسم به نفرات و تیمهای برگزیده این جشنواره جام قهرمانی و لوح جشنواره و هدایایی اهداء شد.

در این مسابقات که توسط داوران رسمی معرفی شده از سوی هیئت های ورزشی استان قضاوت می شد در بخش انفرادی با قهرمانی شمس الله محمدی از سازمان آموزش و پرورش استان در رشته شطرنج، علی دهقانیان از شرکت چرخشگر در رشته تنیس روی میز و جواد بهمنش از سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی در رشته دارت به پایان رسید.

همچنین در بخش تیمی نیز در رشته والیبال سازمان آموزش و پرورش، ‌سازمان جهاد کشاورزی و دیوان محاسبات و دررشته فوتسال سرپرستی بانک سپه در آذربایجان شرقی، سازمان بازرگانی و اداره کل بازرسی استان به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.