دامن زدن به مسائل قومی برنامه دشمن برای ایجاد اختلاف در کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام محسن حیدریان ظهر دوشنبه در همایش بصیرت دینی، اتحاد اسلامی و مقابله با تفکرهای انحرافی که با حضور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار، شد: اظهار داشت: دامن زدن به مسائل قومی و مذهبی یکی از دسیسه های اصلی دشمن برای ایجاد اختلاف در بین شعیه و سنی در استان کردستان به شمار می رود.

وی عنوان کرد: از همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی توطئه های دشمن در حوزه های مختلف آغاز شد و با توجه به شکست های متعدد دشمن در جنگ های نظامی و اقتصادی، این بار دشمنان روی به مسائل فرهنگی و جنگ نرم آورده و می خواهند که با دست زدن به این حربه ها به نظام اسلامی ضربه بزند.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت المقدس کردستان خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین شیوه های دشمن در بحش جنگ نرم دامن زدن به مسائل قومی و مذهبی در کشور به ویژه در استانهای همچون کردستان است که خوشبختانه به دلیل بصیرت مردم تاکنون تمامی این دسیسه ها خنثی شده و امروز کردستان نماد عینی وحدت و اخوت اسلامی در کشور و حتی سایر جوامع اسلامی است.

حجت الاسلام حیدریان افزود: حمله به باورها و ارزشهای اسلامی مردم توسط دشمن به عنوان یک توطئه در جهت دست یابی به اهداف شوم خود شیوه ای است که با حمایت تمام و کمال رسانه های مختلف جمعی و بنگاه های خبری و سخن پراکنی غرب در دستور کار قرار داده و با هزینه های هنگفت در این بخش به توطئه خود ادامه می دهند.

وی همچنین با اشاره به ولادت پر خیر و برکت حضرت محمد مصطفی (ص) و سلاله پاکش حضرت امام جعفر صادق (ع)، یادآور شد: بدون شک برگزاری آئین های مختلف هفته وحدت در استان کردستان همانند سالهای گذشته با شور و شوق خاصی برگزار می شود.

این مراسم با حضور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده ولی فقیه در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، علما و روحانیون، جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی و مشارکت بسیجیان از اقشار و گروه های مختلف در مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور برگزار شد.