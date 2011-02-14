امام خمینی (ره) طلایه دار تحکیم وحدت در جوامع اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ماموستا حسام الدین مجتهدی ظهر دوشنبه در همایش بصیرت دینی، اتحاد اسلامی و مقابله با تفکرهای انحرافی که با حضور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار، شد: اظهار داشت: حضرت امام خمینی (ره) طلایه دار تحکیم پایه های وحدت و برادری در جوامع اسلامی است و امروز علاوه بر کشور در سایر کشورهای جهان نیز آئین های هفته وحدت برگزار می شود.

وی عنوان کرد: در شرایطی که رژیم طاغوت در ایران و حکام ستمگر در سایر کشورهای منطقه با ظلم و ستم به مردم مسلمان بر صندلی های حکمرانی قرار گرفته بودند، حضرت امام خمینی (ره) با هدایت حضور همه جانبه مردم توانست بنیان های قدرت در منطقه و حتی جهان را به لرزه درآورده و رژیم طاغوت را نابود کند و امروز نیز به برکت انقلاب اسلامی شاهد صدور این نظام الهی و اسلامی به سایر کشورهای جهان هستیم.

امام جمعه سنندج بیان داشت: حضرت امام خمینی (ره) با نامگذاری هفته وحدت زمینه های تحکیم هر چه بیشتر این مهم را در جامعه فراهم کرده و امروز به جایی رسیده است که ایام این هفته علاوه بر کشورمان، در سایر کشورهای اسلامی منطقه نیز با برگزاری برنامه های مختلف گرامی داشته می شود.

ماموستا مجتهدی گفت: استان کردستان در ایام هفته وحدت با برگزاری برنامه های مختلف مولودی خوانی و جشن های شاد همراهی و حمایت خود را از این اقدام بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی اعلام می کنند و باید توجه داشت که هر سال این جشنها و برنامه ها پرشورتر از سال قبل برگزار شود.

وی در پایان بر توجه بیشتر به فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر به عنوان نیازهای اصلی جوامع اسلامی تاکید کرد و یادآور شد: همه اقشار مختلف مردم و مسئولان نسبت به اجرایی کردن فریضه دینی امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دارند و باید در این بخش تلاش و کوشش کنند.

این مراسم با حضور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده ولی فقیه در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی و مشارکت بسیجیان از اقشار و گروه های مختلف در مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور برگزار شد.