راه اندازی 374 تشکل محلی مبارزه با استعمال سیگار در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی روز دوشنبه در مراسم افتتاح نخستین جشنواره شهر بدون دخانیات اظهار کرد: دروازه ورود به مواد مخدر سیگار است و چرایی فروش و استعمال سیگار مهم است ، چرا که هم تولید کننده سیگار و هم مصرف کننده آن از مضرات آن با خبر هستند،هر چند تولید سیگار برای تولیدکنندگان سودآور است ، اما برای مصرف کنندگان دارای مضراتی جبران ناپذیر است.

وی ادامه داد: برای درک چرایی مصرف سیگار با علم اینکه سیگار دارای مضراتی جبران ناپذیر است، باید ساختارها و ریشه های اجتماعی استعمال آن مورد توجه و تحلیل قرار گیرد و در این مورد این سئوال مطرح می شود که چرا فرهنگ عمومی، استعمال سیگار را می پذیرد در حالیکه استعمال آن باید به عنوان یک ضد ارزش در جامعه مطرح شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ارائه شده اولین تجربه 76 درصد از سیگاریها ناشی از مشاجرات خانوادگی، 72 درصد به دلیل فرار از مدرسه ، 71 درصد به صورت تفننی و سرگرمی و 63 درصد همنشینی با دوستان سیگاری بوده که این معضلات و مشکلات باید به طور صحیح ریشه یابی شوند.

وی با بیان اینکه شهر عاری از دخانیات از خود شهرداری و سازمانهای مربوط به آن آغاز می شود، خاطر نشان کرد : شهرداری اگر می خواهد پرچمدار شهر عاری از دخانیات باشد، باید در ابتدا در فضای شهرداری از استعمال سیگار جلوگیری کند و حتی در گزینش کارمندان نیز عدم استعمال سیگار را به عنوان بندی مهم لحاظ کند.

طلایی از راه اندازی 374 تشکل محلی با همکاری NGO ها در سطح 374 محله شهر تهران در سال 90 خبر داد که در قالب این تشکل، آموزشهای لازم برای ترک سیگار و جلوگیری از استعمال آن برای شهروندان صورت می گیرد.