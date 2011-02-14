راه اندازی 22 بوستان بدون دخانیات در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی ایازی روز دوشنبه در حاشیه افتتاح نخستین جشنواره شهر بدون دخانیات در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، کمیته شهر عاری از دخانیات در این شورا تشکیل شده که این کمیته کارگروههای 6 گانه ای را در حوزه خدمات شهری، حمل و نقل و ترلفیک، اصناف، بازاریان و سایر موضوعها تشکیل داده است.

وی ادامه داد: در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران 22 بوستان را با عنوان بوستانهای عاری از دخانیات در نظر گرفتیم و با فعال سازی NGO ها استعمال دخانیات در این مکانها ممنوع می شود.

معاون شهردار تهران از راه اندازی تشکلهایی در سطح 374 محله در سال 90 خبر داد و گفت: امیدواریم در این هزار و 750 بوستانی که در سطح شهر وجود دارد، شاهد عدم استعمال سیگار باشیم که این مهم با فرهنگ سازی مناسب محقق خواهد شد.

ایازی با بیان اینکه امسال نمایشگاه شهر عاری از دخانیات در منطقه 18 راه اندازی شده، افزود: در نظر داریم سال آینده در تمام مناطق 22 گانه شهر نمایشگاه شهر عاری از دخانیات را برپا کنیم تا تمام مردم بتوانند از اطلاعات ارائه شده در این نمایشگاهها به نحو مطلوب بهره مند شوند.

وی تاکید کرد: یکی از نکات مهمی که باید به طور جد به آن بپردازیم جلوگیری از استعمال دخانیات در مکانهای عمومی است که در این راستا نیز باید استعمال سیگار را در خیابانها، بازارها و بوستانهای سطح شهر ممنوع کنیم.