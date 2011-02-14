راه اندازی 22 بوستان بدون دخانیات در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی ایازی روز دوشنبه در حاشیه افتتاح نخستین جشنواره شهر بدون دخانیات در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، کمیته شهر عاری از دخانیات در این شورا تشکیل شده که این کمیته کارگروههای 6 گانه ای را در حوزه خدمات شهری، حمل و نقل و ترلفیک، اصناف، بازاریان و سایر موضوعها تشکیل داده است.
وی ادامه داد: در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران 22 بوستان را با عنوان بوستانهای عاری از دخانیات در نظر گرفتیم و با فعال سازی NGO ها استعمال دخانیات در این مکانها ممنوع می شود.
معاون شهردار تهران از راه اندازی تشکلهایی در سطح 374 محله در سال 90 خبر داد و گفت: امیدواریم در این هزار و 750 بوستانی که در سطح شهر وجود دارد، شاهد عدم استعمال سیگار باشیم که این مهم با فرهنگ سازی مناسب محقق خواهد شد.
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