چهره تیم های نیمه نهایی هندبال بانوان کشور مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دیدارهای برگزار شده مرحله یک چهارم نهایی این رقابتها که در بابلسر جریان دارد، روز دوشنبه، تیم هیئت هندبال بابلسرمیزبان رقابتها در دیداری برتر و تماشایی تیم قم را شکست داد و به عنوان سر گروه به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

همدان هم به علت عدم حضور تیم کرمانشاه با نتیجه 10 برصفر برنده فنی اعلام شد.

در دیگردیدارهای مرحله یک چهارم پایانی این مسابقات، تیم ذوالفقارنکاء دیگر نماینده مازندران در این رقابتها با نتیجه 25 بر18 به تیم نفت و گاز گچساران باخت و تیم زیتون کرمان با حساب 19بر 11 برابر چهارمحال و بختیاری صاحب برتری شد.

در پایان این مرحله تیم های هیئت هندبال بابلسر، قم، زیتون کرمان و نفت و گاز گچساران به مرحله نیمه نهایی این رقابتها صعود کردند.

در مرحله نیمه نهایی این رقابتها صبح سه شنبه تیم هیئت هندبال بابلسر، میزبان رقابتها با تیم زیتون کرمان و قم با نفت و گازگچساران دیدار می کنند.

دیدارهای رده بندی و پایانی عصرسه شنبه در بابلسربرگزار می شود.

رئیس هیئت هندبال مازندران گفت: درپایان این رقابتها دو تیم به رقابتهای فصل آینده لیگ برترهندبال بانوان باشگاه های کشور صعود خواهند کرد.

خسروابراهیم زاده افزود: مسابقات زیرگروه لیگ برترهندبال بانوان باشگاههای کشور، با حضور 21 تیم از سراسر کشور در چهارگروه در بابلسر درحال برگزاری است.