ارتش مصر درباره پیامدهای منفی ادامه اعتراضات هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سخنگوی شورای عالی نیروهای مسلح مصر لحظاتی پیش با خواندن بیانیه پنجم این شورا گفت : شورای عالی نیروهای مسلح مصر از تمام خواسته های مشروع ملت مصر حمایت می کند.
بر اساس این بیانیه، برگزاری هرگونه تجمع و اعتراضات در این شرایط حساس و دشوار تاثیرات منفی بر توسعه و اقتصاد کشور می گذارد و این شورا از همه می خواهد تا زمانی که قدرت به دولت منتخب واگذار شود، از دست زدن به هر گونه تجمع و اعتراض خودداری کنند.
خاطر نشان می شود شورای امنای انقلاب بیست و پنجم ژانویه مصر در بیانیه ای اعلام کرده بود روز جمعه مردم مصر جشن انقلاب را برپا خواهند کرد.
شورای عالی نیروهای مسلح مصر در پنجمین بیانیه خود از زمان به عهده گرفتن زمام امور کشور پس از سرنگونی مبارک از مردم مصر خواست از برگزاری هر گونه تجمع و اعتراض بپرهیزند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سخنگوی شورای عالی نیروهای مسلح مصر لحظاتی پیش با خواندن بیانیه پنجم این شورا گفت : شورای عالی نیروهای مسلح مصر از تمام خواسته های مشروع ملت مصر حمایت می کند.
در این بیانیه آمده بود: انقلاب مردمی مصر موفق شد به مهمترین هدف خود یعنی سقوط راس هرم قدرت در نظام حسنی مبارک دست یابد و شورای نظامی برخی خواسته های مردمی مبنی بر انحلال مجالس را محقق کند.
در بخش دیگر بیانیه گفته شده بود: در راستای تحقق دیگر اهداف ملت روز جمعه راهپیمایی دیگری برپا خواهد شد و در آن خواسته های مهم دیگری همچون آزادی زندانیان سیاسی و لغو حالت فوق العاده در مصر مطرح خواهد شد.
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