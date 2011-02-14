پرداخت کنندگان عوارض نوسازی از جایزه خوش حسابی برخوردار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمد پورزرندی با اعلام این مطلب افزود: فیش عوارض نوسازی در 4 قسط به درب منازل شهروندان ارسال شده است.

وی افزود: شهروندان تا پایان اسفند ماه فرصت دارند که عوارض نوسازی خود را پرداخت نمایند.

پورزرندی اضافه کرد: 700 میلیارد تومان فیش عوارض نوسازی برای واحدهای مسکونی در سطح تهران توزیع شده است.

وی تصریح کرد: قیمت عوارض نوسازی 5/1 درصد قیمت منطقه ای ملک بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

معاون شهردار تهران خاطرنشان ساخت: درآمد حاصل از نوسازی صرف رفاه شهروندان و عمران شهر می شود.

وی تاکید کرد: همه شهروندان می توانند با مراجعه به سایت شهرداری تهران از هزینه ها و درآمدهای این نهاد عمومی اطلاع یابند.