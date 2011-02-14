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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۴۴

تا پایان سال/

پرداخت کنندگان عوارض نوسازی از جایزه خوش حسابی برخوردار می شوند

پرداخت کنندگان عوارض نوسازی از جایزه خوش حسابی برخوردار می شوند

معاون مالی و اداری شهرداری تهران گفت: شهروندانی که تا پایان امسال عوارض نوسازی خود را پرداخت کنند از 10 درصد جایزه خوش حسابی بهره مند می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمد پورزرندی با اعلام این مطلب افزود: فیش عوارض نوسازی در 4 قسط به درب منازل شهروندان ارسال شده است.

وی افزود: شهروندان تا پایان اسفند ماه فرصت دارند که عوارض نوسازی خود را پرداخت نمایند.
 
پورزرندی اضافه کرد: 700 میلیارد تومان فیش عوارض نوسازی برای واحدهای مسکونی در سطح تهران توزیع شده است.
 
وی تصریح کرد: قیمت عوارض نوسازی 5/1 درصد قیمت منطقه ای ملک بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
 
معاون شهردار تهران خاطرنشان ساخت: درآمد حاصل از نوسازی صرف رفاه شهروندان و عمران شهر می شود.
 
وی تاکید کرد: همه شهروندان می توانند با مراجعه به سایت شهرداری تهران از هزینه ها و درآمدهای این نهاد عمومی اطلاع یابند.
کد مطلب 1253905

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