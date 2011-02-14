نخستین مرکز سوخت رسانی در فرودگاه بین المللی پیام افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رضا تقی پور ظهر دوشنبه با حضور در مراسم افتتاحیه مرکز سوخت رسانی فرودگاه بین المللی پیام گفت: نخستین جایگاه سوخت‌رسانی هواپیماهای غول‌پیکر در منطقه ویژه اقتصادی پیام راه اندازی شد.

وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات افزود: این جایگاه ظرفیت ذخیره سازی روزانه 700 هزار لیتر سوخت را دارد.

وی در ادامه افزود: از مزیتهای این واحد راه اندازی شده، قابلیت همزمان سوختگیری چندین هواپیمای سنگین و غول پیکر در مرکز سوخت رسانی فرودگاه بین المللی پیام است.

این مرکز در نخستین سفر رئیس جمهور به کرج مصوب شد که فرودگاه بین المللی پیام، هواپیماهای مسافربری را نیز در خود جای دهد که با تحقق و افتتاح این مرکز در فرودگاه بین المللی پیام، می توانیم شاهد حضور هواپیماهای مسافربری در آینده ای نزدیک باشیم که در واقع این مراکز سوخت رسانی یکی از زیرساختهای حمایتی این مصوبه است.