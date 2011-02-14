به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار مهدی توکلی ظهر دوشنبه در همایش عمومی فرماندهان و مسئولان انتظامی استان قم با اشاره به دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی برای ملت ایران اظهار داشت: انقلاب اسلامی نعمت بزرگ پروردگار به ملت ایران است و امنیت کشور وارث خون شهیدان گلگون کفن این مرز و بوم است که امروز حفاظت و پاسداری از ارزشهای انقلاب بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است.
وی افزود: امروز کشور عزیز ما به رهبری نائب بر حق امام زمان(عج) و بصیرت و اطاعت مردم از ولی امر خود، تمام قلههای علم و دانش را فتح می کند و دشمنان ما تحمل این همه موفقیت ملت ایران در عرصههای مختلف جهانی را ندارند.
فرمانده انتظامی استان قم با بیان این که تمام توان و تجهیزات پلیس قم در خدمت نظم و امنیت و آرامش عمومی آحاد مردم قم است، گفت: الحمد لله تعامل دستگاههای دولتی و مشارکت آحاد مردم قم با پلیس، امنیت مطلوبی را برای استان به ارمغان آورده است و جا دارد از استاندار و دستگاه قضایی و تمام مدیران دستگاههای دولتی و کلیه شهروندان صمیمانه تشکر نمایم.
رئیس پلیس قم ادامه داد: مردم ولی نعمتان ما هستند و ما بایستی تمام توان و استعداد خود را برای حفظ نظم وامنیت در جامعه به کار ببریم.
وی در ادامه از تشدید در برخورد با مجرمین و مخلان امنیت عمومی در قم خبرداد و با اشاره به اولویتهای برنامهریزی شده پلیس قم در سال 1390 گفت: اولویت کار پلیس حفظ نظم و امنیت در استان است و هرگز پلیس اجازه نخواهد داد که عدهای قانون گریز و فرصت طلب، نظم و آرامش جامعه را بر هم بزنند.
توکلی وجود حرم مطهر کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران، مراجع عظام تقلید و حوزههای علمیه را از برکات الهی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برشمرد و گفت: در سایه کرامت این بانوی بزرگ و با دعای خیر مراجع عظام تقلید و تعامل با همه دستگاههای دولتی و مشارکت اقشار مختلف مردم تمام توان پلیس در خدمت نظم و امنیت در استان است.
وی افزود: خانواده معظم شهدا حق بزرگی بر گردن همه ما دارند و ما موظفیم تا آنجا که در توان داریم به خانواده شهدا خدمتگزاری مضاعف داشته باشیم و در صورتی که تقاضایی از نیروی انتظامی داشته باشند با خضوع و خشوع در خدمت این عزیزان باشیم.
قم - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان قم از تشدید برخورد با مجرمین و مخلین نظم و امنیت عمومی جامعه در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار مهدی توکلی ظهر دوشنبه در همایش عمومی فرماندهان و مسئولان انتظامی استان قم با اشاره به دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی برای ملت ایران اظهار داشت: انقلاب اسلامی نعمت بزرگ پروردگار به ملت ایران است و امنیت کشور وارث خون شهیدان گلگون کفن این مرز و بوم است که امروز حفاظت و پاسداری از ارزشهای انقلاب بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است.
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