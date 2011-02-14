بانوان جهادگران صف مقدم تهاجم فرهنگی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد در دیدار با اعضای امور بانوان فرمانداری اصفهان با اشاره به نقش بانوان در مقابله با تهاجم فرهنگی افزود: بدون شک بانوان جهادگران صف مقدم تهاجم فرهنگی دشمن به شمار می‌روند که وظایف خطیری بر دوش دارند.

وی به شکست حکومت‌های الهی در برخی از دوران تاریخی اشاره کرد و اظهار داشت: مخالفت سران ظلم و جور که در قرآن از آنها به مترفین یاد شده است و ناآگاهی و بی‌بصیرتی مردم دو عامل اصلی شکست حکومت‌های الهی در طول تاریخ به شمار می‌رود.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با بیان اینکه سکوت در برابر ظالمان جایز نیست، به سخنی از رسول اکرم(ص) اشاره کرد و گفت: ظالم و ظلم پذیر هر دو در آتش هستند چرا که ایستادگی نکردن در مقابل ظالم او را قدرتمندتر می‌کند و زمینه ظلم‌های افزونتری را فراهم می‌آورد.

عضو مجلس خبرگان رهبری از زبان مولا علی(ع) به تفسیر بصیرت پرداخت و افزود: بصیرت این است که انسان در مورد هر چه که می‌شنود فکر کند، که اگر این چنین بود فتنه سال گذشته در نطفه خفه شده بود.

وی اظهار داشت: اتهام زدن به رهبران دینی، ایجاد تفرقه، سبک شمردن مردم، گرفتن معنویت از مردم و به دنبال آن حذف ایمان از جامعه، روش‌هایی است که دشمن در نابودی حکومت‌های الهی همواره استفاده می‌کند.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد خاطرنشان کرد: جنگ فیزیکی از دیگر روش‌های دشمنان در مقابله با حکومت‌های الهی است که مردم ایران از این امتحان با سربلندی بیرون آمدند.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان اظهار داشت: در جنگ تحمیلی هشت ساله، مردان در خط مقدم تهاجم قرار داشتند و بانوان به شایستگی از آنها حمایت کرده و عامل موفقیت و پیروزی ملت ایران شدند، اما اینک در تهاجم فرهنگی دشمن، بانوان خط مقدم جبهه را تشکیل می‌دهند لذا مردان باید برای سربلند بیرون آمدن از این امتحان نهایت تلاش خود را داشته باشند.