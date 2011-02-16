بررسی"تزویر" آمریکا در قبال انقلابها/ مصر در جبهه مقاومت قرار می گیرد

"اسکات مک لود" (Scott Macleod) رییس دفتر خاورمیانه مجله تایم و تحلیلگر ارشد این مجله در گفتگو با مهر در مورد تحولات مصر و تاثیر آن در منطقه خاورمیانه و همچنین موضع گیری های واشنگتن در این زمینه سخن گفت.

وی در پاسخ به سوالی در مورد موضع گیری آمریکا قبل و بعد از انقلاب مصر گفت: دولتهای مختلف در واشنگتن همواره روابط خوبی با حسنی مبارک داشته اند و در سالهای متوالی ما شاهد بوده ایم که مبارک به نوعی خواسته های دولت آمریکا را در کشورش و همچنین در منطقه پیاده کرد. مبارک در رویدادهای مختلف همچون توافق هایی که با اسرائیل داشت، تمایلات آمریکا را پاسخ می داد و در عوض نوعی حمایت همه جانبه و تضمین شده نیز از سوی آمریکا دریافت می کرد.

وی افزود: اما در مورد مواضع آمریکا پس از انقلاب در مصر و رفتن مبارک باید گفت که ما شاهد هستیم دولت آمریکا از موضع مردمی و معترضان به دولت حسنی مبارک هم دفاع کرده است. در واقع در نگاه اول چنین امری بسیار عجیب است و نمی توان برای آن دلیل مشخصی پیدا کرد. اگر چه ما شاهد هستیم که در اکثریت رویدادهای بین المللی، دولت آمریکا معمولا از هر شرایطی که پیش بیاید حمایت می کند و می توان گفت این کشور توانایی قابل توجهی در انعطاف پیدا کردن در شرایط مختلف و به دست آوردن منافع خود در آن شرایط به خصوص دارد. این هم یکی دیگر از آن شرایطی است که در تناقض با شرایط قبلی در مصر به وجود آمده است و ما شاهد هستیم که آمریکا بازهم همان موضع قبلی خود را حفظ کرده است و همچنان از معترضان به دولت حسنی مبارک هم دفاع می کند.

مک لود در ادامه گفت: البته تردیدی نیست که دولت حسنی مبارک دولتی دیکتاتور بود و به هیچ وجه در سالهای گذشته ما شاهد دموکراسی در مصر نبودیم و هر کس که بخواهد انسانی قضاوت کند باید از روند جدید در مصر حمایت کند، اما به هر حال دورویی و تزویر آمریکا در مصر امر غیرقابل توجیهی می باشد. البته زمان در مورد همه چیز قضاوت خواهد کرد اما آنچه که به روشنی می توان بر آن تاکید کرد، اینکه این دورویی دولت آمریکا نه به نفع مردم مصر است و نه به نفع آمریکا.

دورویی و تزویر آمریکا در مورد مس ا ئل بین المللی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و نمی توان آن را توجیه کرد. آنچه مسلم است واشنگتن در همه جای دنیا در پی برداشت منافع خود می باشد

تحلیلگر مجله تایم در ادامه ضمن تاکید بر اینکه استاندارد دوگانه آمریکا در مورد مسائل بین المللی گفت: دولت باراک اوباما در حالی که داعیه حمایت از دموکراسی و دموکرات بودن را دارد، در مورد اعتراضات اخیر در مصر در واقع به نوعی روی پنجه حرکت کرد و تلاش کرد تمام موضع گیری هایش را طوری اتخاذ نماید که هیچ طرفی رنجیده خاطرنشود و در هر شرایطی که ایجاد شد، بتواند منافع خود را برداشت نماید. این در حالی است که دولت واشنگتن همچنان تلاش می کند چهره موجه و حامی دموکراسی خود را حفظ کند.

مک لود در ادامه در مورد تاثیر انقلاب مصر در موجودیت و امنیت رژیم صهیونیستی اظهار داشت: اگر بخواهیم واقعی سخن بگوییم در شرایط کنونی نمی توان هیچ گونه پیش بینی داشت و هیچ یک از ما دقیقا نمی توانیم بگوییم در آینده چه اتفاقاتی روی می دهد. اما در موضع پیش بینی وقایع به عنوان کسی که سالهای متوالی شرایط خاورمیانه را از نزدیک رصد کرده ام باید بگویم آنچه مسلم است معترضانی که امروزه توانستند، مبارک را از قدرت کنار بکشند، با دولت اسراییل موافق نیستند و گروههای مقاومت را تشویق می کنند که برضد اسراییل ایستادگی بیشتری نمایند پس به طور کلی فلسفه آنها در مورد اسراییل با مبارک فرق دارد و مطمئنا اسراییلی ها نباید در انتظار مصر قبل از انقلاب باشند و باید بدانند در بهترین شرایط هم آن حمایت های گسترده ای که از قاهره دریافت می کرده اند را از دست خواهند دارد.

تحلیلگر تایم که از قاهره با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، تاکید کرد: همانطور که ما در اخبار هم شنیده ایم در واقع رهبران اعتراضات در مصر بر این باور هستند که باید مصر را به جایگاه اولیه خود به عنوان خواهر بزرگتر کشورهای عربی بازگردانند و در چنین شرایطی قاهره دیگر از فلسطین حمایت خواهد کرد و اسراییل باید در انتظار خبرهای بدی برای خودش باشد. هم اکنون فلسطین از قاهره انتظار دارد تسلیحات و دیگر ملزومات را برایش فراهم کند تا بتواند از خودش در برابر اسراییل دفاع کند نه آنکه همچون مبارک در جبهه دشمن قرار گیرد. به همین دلیل ما انتظار داریم امنیت اسراییل تا حدی زیادی در دوره مصر جدید به خطر بیفتد.

وی در پاسخ به مهر در مورد تاثیر تحولات مصر در جبهه مقاومت موضع گیری های قبلی خود را تکرار کرد و گفت همانطور که گفتم نیروهای مردمی که در مصر انقلاب کردند از مقاومت در مصر حمایت خواهند کرد.

تحلیلگر این مجله آمریکایی در مورد احتمال سرایت انقلاب مصر به دیگر کشورهای عربی تاکید کرد امروزه جهان به سوی دموکراسی پیش می رود و دولت هایی که بخواهند از راه دیکتاتوری به حیات خود ادامه دهند، نخواهند توانست دوام بیاورند. همانطور که ما شاهد هستیم در یمن هم مردم دست به اعتراض برضد دیکتاتوری زده اند و هیچ بعید نیست که بازهم در یک کشور عربی برخی تغییرات به وجود بیاید. البته هیچ چیز قطعی نیست اما مردم کشورها آگاه شده اند و خواسته های خود از سران کشورها را اعلام می کنند و باید به خواسته هایی که مشروع باشند پاسخ گفت.