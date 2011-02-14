برخورد قاطعانه با افزایش خودسرانه قیمتها در شب عید ضروری است

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: همچنین لازم است نظارت کافی بر نحوه قیمت گذاری بر اجناس صورت پذیرد البته این به معنای نادیده گرفتن حق فروشندگان نیست.

وی با بیان اینکه راه اندازی نمایشگاههای بهاره یکی از راههای مناسب جهت تنظیم قیمت ها در آستانه عید است، خاطرنشان کرد: شهرداری ها با هماهنگی اتحادیه امور صنفی و اداره بازرگانی می توانند در نقاط مختلف شهر چنین نمایشگاههایی را برپا کنند هرچند در این فضا نیز باید اصل "نظارت و بازرسی" حرف اول را بزند.

عضو خانه ملت از ساکنان حوزه انتخابیه خود خواست از هم اکنون خریدهای نوروزی را آغاز کنند تا انباشت آن برای روزهای پایانی اسفند ماه زمینه "گرانفروشی" را برای برخی باز نکند.

اکبریان با تاکید بر اینکه افزایش تقاضا در ایام پایانی سال امری عادی است، تصریح کرد: مسئولان نظارتی باید بازرسی های خود را دو چندان کنند و با حضور نامحسوس در بازار از قیمت گذاری عادلانه قیمتها اطمینان حاصل کنند.

اجرای قانون هدفمندی یارانه ها زمینه عدالت فراگیر است

عضو خانه ملت در بخش دیگری از سخنانش از قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان پلی برای دستیابی به عدالت فراگیر اجتماعی یاد کرد و گفت: از آنجا که اجرای این قانون تغییرات اندکی در قیمتها ایجاد کرده است مسئولان وظیفه دارند میزان و نحوه افزایش احتمالی قیمتها را به اطلاع مردم برسانند تا برای سودجویان فضای گرگ و میش ایجاد نشود.

اکبریان بیان داشت: امید است شهروندان همکاری لازم را با نهادهای نظارتی داشته باشند و هر گونه افزایش خودسرانه قیمتها را به اطلاع دستگاههای مسئول برسانند تا با آنان برخورد قاطع صورت پذیرد چرا که تعداد محدود بازرسان می توانند زمینه ساز برخی تخلفات شود.