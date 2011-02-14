افزایش 130 درصدی تولید شکر در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جمشید دارا بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این مقدار شکر، که از یک میلیون و 152 هزار تن چغندر قند استحصال شده است، نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 130 درصد رشد دارد.

وی با بیان اینکه قیمت خرید چغندر قند به ازای هر کیلوگرم در سال جاری 750 ریال تعیین شده بود اظهارداشت: 90 درصد بها چغندر خریداری شده به کشاورزان پرداخت شده و بقیه تا پایان بهمن ماه جاری پرداخت خواهد شد.

دارا خاطرنشان کرد: امسال یک میلیون و 352 هزار تن چغندر قند در استان آذربایجان غربی برداشت شد، که 200 هزار تن آن در کارخانجات قند استانهای اردبیل، قزوین و اصفهان فرآوری شد.

استان آذربایجان غربی با تولید 30 درصد چغندر قند کشور امسال از نظر سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.