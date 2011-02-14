محوطه باستانی شهداد در فهرست آثار ملی قرار می گیرد

هادی ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: در دومین همایش ملی ثبت محوطه باستانی شهداد برای ثبت در فهرست آثار ملی به تصویب شورای عالی سیاست‌گذاری ثبت میراث فرهنگی رسید.

وی با اشاره به برگزاری دومین همایش ملی ثبت با محوریت ثبت آثارتاریخی، طبیعی و معنوی در استان سیستان و بلوچستان گفت: استان کرمان در این همایش چهار پرونده را به منظور ثبت در فهرست میراث معنوی ارائه کرد که با ثبت دو اثر تاریخی موافقت شد.

وی افزود: محوطه باستانی شهداد و بازار قاسم آباد رفسنجان که هر کدام به ترتیب به هزاره چهار تا سوم و به دوره قاجاریه می رسند از جمله آثاری هستند که ثبت آنها در فهرست میراث تاریخی به تصویب رسید.

ایرانمنش با اشاره به تغییر روند ثبت آثار گفت: روند ثبت آثار نسبت به سال‌های گذشته تغییر کرده است که این تغییرات شامل نحوه تهیه پرونده ثبتی و ارائه این پرونده‌ها می شود.

این مسئول اظهار داشت: در تهیه پرونده‌های ثبتی باید تمام جزئیات طبق ضوابط و دستور العمل‌های جدید تهیه شده و به شورای ثبت کشوری ارائه شود.

ایرانمنش ادامه داد: این پرونده‌ها پس از بررسی مورد ارائه مقدماتی قرار گرفته و سپس در همایش علمی با حضور اعضا شورای سیاست‌گذاری عالی ثبت به ریاست معاون میراث فرهنگی و همچنین کمیته تخصصی ،تمامی معاونان و مسئولان ثبت کشور به نقد و بررسی گذاشته می‌شود.

وی گفت: در مرحله آخر پرونده‌های پیشنهادی پس از احراز شرایط ثبت جز آثار ملی قرار می‌گیرند.