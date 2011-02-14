روابط اقتصادی آذربایجان غربی و تاتارستان ارتقا می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این دیدار که بعد از ظهر دوشنبه در محل سازمان بازرگانی آذربایجان غربی ترتیب یافت سرکنسول ایران در جمهوری خودمختار تاتارستان با تاکید بر وجود زمینه مناسب برای ایجاد روابط تجاری بین آذربایجان غربی و جمهوری خودمختار تاتارستان روسیه، آمادگی خود را برای ایجاد زمینه توسعه روابط اقتصادی دو طرف اعلام کرد.

شایان با اشاره به وجود واحدهای صنایع سنگین و سبک و تولید یک سوم لبنیات روسیه در جمهوری خود مختار تاتارستان گفت: این جمهوری رغبت فراوانی برای پذیرش شرکت ها و تجار ایرانی دارد.

جعفر صادق اسکندری، رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی در این دیدار ضمن اشاره به ظرفیت های تجاری آذربایجان غربی، با بیان اینکه استان 60 درصد کنستانتره کشور را تولید می کند گفت: محصولات کشاورزی، انواع فرش و خدمات فنی استان هم قابلیت صادر شدن به خارج از کشور را دارد.

معاون اتاق بازرگانی آذربایجان غربی در این جلسه از آمادگی استان برای سرمایه گذاری در جمهوری خودمختار تاتارستان خبر داد و افزود: در صورت فراهم شدن مقدمات لازم، برای برگزاری نمایشگاه های اختصاصی آذربایجان غربی در این جمهوری اقدام خواهیم کرد.

آذربایجان غربی با سه کشور خارجی، عراق، ترکیه و جمهوری خودمختار نخجوان بیش از هزار کیلومتر مرز مشترک دارد.