بزرگترین شهرک گلخانه ای اردبیل در گرمی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان عصر دوشنبه در آیین راه اندازی این شهرک گلخانه ای طی سخنانی مساحت این پروژه را 10 هکتار و وسعت خود گلخانه را پنج هکتار عنوان کرد.

عادل عبدایمانی تعداد واحدهای این شهرک را 17 واحد گلخانه ای برشمرد و اظهار داشت: برای ایجاد آن اعتباری بالغ بر 42 میلیارد ریال توسط بانک زمین استان هزینه شده است.

وی با بیان اینکه تکمیل و راه اندازی این پروژه چهار سال طول کشیده است، اضافه کرد: بانک زمین این استان برای ساخت هر متر مربع این شهرک هزینه ای بیش از 669 هزار ریال سرمایه گذاری کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: تلاش می شود به منظور حمایت از متقاضیان، دوران بازپرداخت تسهیلات اعطایی را که هم اکنون از سوی بانک زمین هشت سال منظور شده، به 15 سال افزایش دهیم.

وی همچنین از واگذاری این شهرک به بانک کشاورزی گرمی خبر داد و ابراز داشت: با راه اندازی شهرک گلخانه ای گرمی، این محل از بانک زمین استان تحویل و برای واگذاری به فارغ التحصیلان کشاورزی به بانک کشاورزی این شهرستان واگذار شده است.

عبد ایمانی با تاکید بر ضرورت تسریع بر فعال شدن شهرک گلخانه ای گرمی در کوتاه ترین زمان ممکن تصریح کرد: در صورت استقبال کارجویان فارغ التحصیل کشاورزی، از بهار سال آینده شاهد برداشت محصول صیفی جات در این شهرک خواهیم بود.



گفتنی است شهرک گلخانه ای گرمی در جاده گرمی به بیله سوار و 10 کیلومتری شمال این شهرستان واقع است.