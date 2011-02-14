نمایشگاه آثار هنرمندان اردبیلی در دانشگاه محقق گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، در این نمایشگاه که عصر دوشنبه گشایش یافت بیش از 50 اثر در قالبهای هنری مختلف با موضوعات آزاد و با هدف استفاده بیش از پیش از هنر در ترویج فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و رشد و توسعه عرصه فرهنگی به نمایش گذاشته شده است.

خوشنویسی، نقاشی روی بوم، معرق، معرق برجسته، مشبک، مشبک منبت، عکس، مینیاتور، طراحی، حکاکی روی خودکار و برجسته کاری روی سفال از جمله قالبهای هنری به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در حاشیه مراسم گشایش این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اسلامی کردن دانشگاه‌ها نیاز به جریان‌سازی فرهنگی دارد.

مسعود گنجی کادرسازی برای حوزه فرهنگی و هنری را جز اولویتهای دانشگاه ها عنوان کرد و افزود: برای انجام کارهایی مثل جریان‌سازی امور فرهنگی در هر جامعه نیز باید نیروهایی توانا تربیت شوند.

وی تعهد و تخصص را به عنوان دو بال حرکت کشور به سمت توسعه و پیشرفت دانست و خاطر نشان کرد: این ویژگیها باید در هنرمندان به عنوان الگوی فرهنگی جامعه بیش از پیش مد نظر قرار بگیرد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی همچنین گشایش این نمایشگاه را در راستای توجه دانشجویان به هنر و فرهنگ بویژه هنرهای ایرانی و اسلامی برشمرد و ابراز داشت: ترویج هنرهای ایرانی و اسلامی از اهداف دانشگاه ها بوده و باید برای تحقق آن برنامه ریزی کرد.