40 درصد صادرات لرستان به کشور عراق صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمدرضا ملکی راد روز دوشنبه در نشست با هیئتی از تجار و بازرگانان عراقی در سخنانی اظهار داشت: دو کشور ایران و عراق با توجه به اشتراکات دینی و مذهبی دارای زمینه های بسیاری برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری هستند.

وی با اشاره به تاریخ کهن لرستان و قابلیت های این استان در زمینه های مختلف اقتصادی و گردشگری، عنوان کرد: در حال حاضر 40 درصد صادرات استان لرستان به کشور همسایه عراق صورت می گیرد.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان ابراز امیدواری کرد که حضور این هیئت تجاری زمینه گسترش روابط اقتصادی و تحکیم ارتباط برادرانه بین دو کشور را فراهم کند.

ملکی را با اشاره به شرایط آب و هوایی استان لرستان خاطرنشان کرد: وجود تفرجگاهها و جاذبه های گردشگری در این استان زمینه پذیرش بازرگانان و تجار عراقی را فراهم آورده است.

وی تصریح کرد: این در حالی است که علاوه بر مناسبات تجاری به دلیل وجود عتبات عالیات در کشور عراق بیشترین مراودات ایران از میان کشورهای همسایه با کشور عراق صورت می گیرد.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان همچنین به مزیت های اقتصادی لرستان اشاره کرد و گفت: لرستان در زمینه معادن غنی سنگ های ساختمانی، آهک، گچ و سایر مصالح ساختمانی از جمله مناطق برخوردار کشور محسوب می شود.

ملکی راد ادامه داد: همچنین این استان در زمینه تولید دارو های انسانی، دامی، شیمیایی و گیاهی دارای تنوع تولید و حضوری چشمگیر در عرصه بین المللی است.

وی با بیان اینکه این سفر مقدمه انعقاد تفاهمنامه های تجاری میان لرستان و تجار عراقی خواهد شد، بیان داشت: علاوه بر این امید می رود با هماهنگی های صورت گرفته با این هیئت تجاری زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق نیز فراهم شود.