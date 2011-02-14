موفقیت دو تن از هنرمندان زنجانی در سی و سومین دوره جشنواره عکس بلژیک

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، که این جشنواره معتبر جهانی یکی از شناخته شده ‌ترینرویدادهای هنری در سطح اروپاست و بخش عکس آن در میان مسابقات عکاسی اینقاره از اعتبار ویژه‌ای برخوردار است.

این جشنواره امسال در پنجبخش موضوعی طبیعت، مردم، معماری، ورزش وتجربه‌های دیجیتالی برگزار شد و هر عکاس در مجموع می‌توانست حداکثر پنجقطعهعکس برای شرکت در مسابقه ارسال نماید.

شایان ذکر است که این رقابت بین‌المللی عکاسی بخشی از یک جشنواره‌ فرهنگیبزرگتر است که رشته‌های هنری دیگری را نیز در بر می‌گیرد و هر سال بهمیزبانی شهرKnokke-Heist در شمال بلژیک برگزار می‌شود.

طبق سنت همیشگی اینرویداد هنری بزرگ، قرار است نمایش آثار برگزیده‌ مسابقه‌یWorld Press Photo 2011 در بلژیک، به عنوان یکی از برنامه‌های جنبی این رویداد هنریسالانه، در کنار نمایشگاه سی‌ و سومین جشنواره‌ی بین‌المللی عکاسیKnokke-Heist برگزار ‌شود.

گفتنی است آثار این هنرمندان توسط سایت www.iranphotoclub.com به این جشنواره ارسال شده بود.