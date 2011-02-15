"جرم" نزدیکترین فیلم به دنیای من است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانهای فیلم سینمایی "جرم" دوشنبه 25 بهمن بعد از نمایش فیلم در سالن سعدی برج میلاد برگزار شد. در این نشست که با مدیریت نیما حسنینسب برپا شد، مسعود کیمیایی کارگردان فیلم، ایرج رامینفر طراح صحنه، اسحاق خانزادی صدابردار و صداگذار، تینا پاکروان مجری طرح و مدیر تولید و پولاد کیمیایی ، داریوش ارجمند و حامد بهداد بازیگران "جرم" حضور داشتند.
در ابتدای این نشست کیمیایی درباره بیست و هشتمین فیلمش گفت: "جرم" در این 30 سال گذشته نزدیکترین فیلم به به دوران فیلمسازیام بوده است. ابتدا فیلمنوشت این فیلم رد شد و به من گفتند که قصه "جرم" باید قبل از انقلاب اتفاق بیفتد. من هم فیلم را به قبل از انقلاب منتقل کردم و آن را ساختم.
وی ادامه داد: بعد از آن دوران ساخت فیلمهای سیاه وسفید، "جرم" نزدیکترین فیلم به آن دوران من است. این فیلم به انسان، خانواده، هستی انسانی نه به میزان دانایی بلکه به میزان انسانیتش نزدیک است و نگاه ویژه دارد. یک آدم را که به تنهایی از حاشیه آمده و انسان امروز است را به نمایش میگذارد. من در این فیلم با این انسان کار دارم.
کارگردان "حکم" گفت: اثر هنری توسط یک جراح، یک شاعر خوب، و یک فیلمساز در یک رحم پر از پیچیدگیهای هستی شکل میگیرد. همه چیز باید آماده باشد تا آن اثر هنری به درستی به وجود بیاید. ما سالهای بسیاری است که در یک رحم ناسالم زندگی میکنیم. چطور میتوان توقع داشت که بتوان یک زندگی طبیعی در این رحم را تجربه کرد.
داریوش ارجمند بازیگر نقش "رافت" گفت: "قیصر" نگاه من را به زندگی تغییر داد. کیمیایی جایگاه آدمها و شناخت ما آدمها از زندگی را به ما نشان داد. بارها گفتهام اگر می خواهید با انسانهایی آشنا شوید که شناختشان دارد دیر میشود رمان "جسدهای شیشهای" را بخوانید.
وی افزود: همراه کیمیایی بودن همراه شدن با تاریخ است. همراه با استاد کیمیایی شدن یعنی وارد شدن به تاریخ سینمای ایران. من در طول سالهای فعالیتم با تنها کارگردانی که قرارداد سفید امضا کردم کیمیایی بوده است. کیمیایی بیشترین تفکر و شناخت را از آدمهای کف جامعه و آدمهای رفیق به نمایش میگذارد.
ایرج رامینفر درباره تجربه همکاری با کیمیایی بعد از فیلم سینمایی "سرب" گفت: اسم کیمیایی برای من یادآور گذشته بسیار دوری در سینما است. مرور خاطرات گذشته با دیدن فیلمهای او برایم زنده میشود. این زندگی پشت صحنه، رفاقت و دوستی در آثار کیمیایی به چشم میخورد.
اسحاق خانزادی در این نشست عنوان کرد: من تا به حال 1010 فیلم کار کردهام تا فیلم، خوب یاد بگیرم و این 10 فیلم کیمیایی را خوب کار کنم.
تینا پاکروان مدیر تولید "جرم" بعد از تشکر از عوامل و بازیگران گفت: خوشحالم که برای کسی کار کردم که برای دیدن یکی از فیلمهایش "گوزنها" وارد سینما شدم.
پولاد کیمیایی درباره تجربه همکاری با پدرش گفت: خوشحالم که بعد از سالها ما هم به جشنواره پیوستیم. بعد از سالها دوباره کنار پدرم کار کردم و با سینمایش همراه شدم. اما کوچکتر از آن هستم که درباره فیلم صحبت کنم.
کیمیایی در ادامه این جلسه درباره اینکه آیا فیلم در اکران عمومی کوتاهتر میشود یا نه گفت: کم شدن از فیلم و کوتاه شدن آن دو موضوع کاملا متفاوت است. تا این لحظه کسی به من نگفته که باید صحنهای از فیلم را کم کنم. نسخه دوبله شده فیلم برای نیمی از اکران در نظر گرفته شده است.
کارگردان "مرسدس" ادامه داد: به دلیل اینکه صداهایی که خانزادی گرفته بسیار خوب است از این نسخه در جشنواره استفاده شد. نسخه دوبله فیلم برای خودش یک دوره و تجربه جذاب است. فارسی گویی دوبلورها بسیاراهمیت دارد. من برای حس قدیمی که نسبت به دوبله دارم دوست داشتم فیلم را دوبله کنم. اما کار بازیگران نیز بسیار خوب بود و خیلی خوب دیالوگها را گفتند.
کیمیایی درباره این سوال که شخصیت رضای "جرم" از کدام گذشته میآید گفت: اگر کمی به اطرافمان نگاه کنیم و اگر مثل من کمی قدیمیتر باشیم این شخصیت را میبینیم. به یک پسر لات و جولومبر پول میدهند که آدمی را بکشد. اما بعد متوجه میشود کسی را که قرار است بکشد آدم درستتری است از کسی که به او پیشنهاد داده. بنابراین شخص خلافکار را میکشد.
وی افزود: این فیلم اول و دوم من نیست. خط اصلی فکر من در همه کارهایم مشخص است. منتقد یا مخاطبی کار را دوست دارد به دیدن آن می آید و بعد باهم درباره آن صحبت میکنیم. اما اگر کسی از دیدن فیلم من ناراحت و عصبانی میشود و میآید آن را میبیند من را اذیت میکند. من از عصبانیت او ناراحت میشوم.
ایرج رامینفر درباره دیده شدن ماشینها و بعضی از امکانات امروزی در فیلم توضیح داد: ابتدا سوال من این است که چرا به خود فیلم و مفهوم آن توجه نمیکنید. کیمیایی فیلمهایش را با زحمت میسازد. ساخت فیلم تاریخی در کشور ما مشکلات زیادی دارد که در کشورهای دیگر وجود ندارد. چیزی که مهم است این است که تهران قدیم بازسازی شود. در فیلم "سرب " هم همین اتفاق افتاد.
وی ادامه داد: اگر ما امکانات در اختیار داشتیم کاری میکردیم که ماشینها و کولرها در فیلم دیده نشوند. بنابراین قرار شد زاویهها و و تصویرهایی از محلههای مشخص که در ذهن کیمیایی بود در فیلم مهم جلوه کند. فکر سیاه و سفید شدن فیلم به دلیل این بود که گذشته خود کیمیایی را یادآور کند و اینکه تهران قدیم بهتر بازسازی شود. بنابراین برای بیشتر واقع گرا شدن، فیلم سیاه سفید گرفته شد.
کیمیایی در ادامه صحبتهای رامینفر گفت: فیلم حقیقت را به یاد میآورد. دکور ما را از حقیقت دور میکند. من در معماری غیر استاندارد فیلم نمیسازم. تهران قدیم را در خود تهران و بدون دکور بازسازی میکنم. من در وجب به وجب این شهر زندگی کردهام. از میدان شوش گرفته تا اولین سراشیبی کوههای شمیران. اینجا شهرم است. در این شهر عاشق شدم، فیلم ساختم، برای فیلمهایم بازجویی شدم، رانندگی یاد گرفتم، کتاب نوشتم، دوست پیدا کردم. بنابراین به هیچ وجه در دکور فیلم نمیسازم. در دکور رفتن ذهن آدم را دکوری می کند و آدم را از اثرش دور میکند.
وی ادامه داد: رامینفر این مسئله را میدانست و میداند. او همه چیز را از خود تهران در میآورد. در "سرب" تهران سالهای 20 را با همه حجمش بدون دکور ساختم. در دکورها ما اصلا شهری که روشن است را نمیبینیم. زندگی در این دکورها جریان ندارد.
حامد بهداد درباره تجربه همکاری با کیمیایی گفت: باید هم به بازیگری علاقمند باشید و هم سینمایتان را با آثار کیمیایی آغاز کرده باشید تا ببینید که کار کردن با او چه لذتی دارد. درک لذت زندگی دقیقا قابل مقایسه با حضور در فیلمهای کیمیایی است. خدا شاهد است که از ته قلبم این را میگویم.
پولاد کیمیایی درباره نوع بازیاش در این فیلم گفت: در "جرم" از فرم فاصله گرفتم. تفاوت بازیام در این فیلم با دیگر نقشها این بود که تلاش کردم کنترل شدهتر بازی کنم. در این فیلم فرصت به دوش کشیدن کاراکتر نهایی کیمیایی را به دست آوردم. تصمیم گرفتم در این فیلم با ابزارهای دیگری کار کنم. گاهی حرفی را به زبان نیاوردن خیلی بهتر از سخن گفتن است. من در این فیلم به این نوع بازی رسیدم.
وی ادامه داد: "جرم" درباره سوءاستفاده از فقر است. این آدم رضا سرچشمه است که معلوم است از یک جای زلال میآید. او سخت بیان میشود و در عکس العملهایش است که میفهمیم چه میگوید. رضا از تنهایی و بیمخاطبی با خودش سخن میگوید. او برای عدالت اجتماعی کشته میشود تا برای نسل آینده دنیای پاکیزهتری بسازد. باید این فیلم را با صداقت دید.
کیمیایی در ادامه نشست درباره نوع دیالوگهایی که شخصیتهایش به زبان میآورند گفت: موضوع مهمی به نام فارسی حرف زدن وجود دارد. قرار نیست اگر کسی فارسی را طور دیگری غیر از ما حرف میزند غیرمعمول و غیرواقعی باشد. ببینید طبقات مختلف مردم چگونه صحبت میکنند.
وی درباره جایگزین کردن ارجمند به جای عزتالله انتظامی گفت: آقای انتظامی برایش سخت بود گفتن دیالوگها. من با تاسف از حضور پیدا نکردن انتظامی به دنبال ارجمند رفتم که بسیار خوب نقش را اجرا کرد.
ارجمند درباره نوع دیالوگ نویسی کیمیایی گفت: همه هنر کیمیایی کشف آدمهای فرودست است. آنها به زبان سعدی حرف نمیزنند اما گاهی شیرینتر از او سخن به میان میآورند. مگر آدمهای فقیر نمیتوانند ادیب باشند. بازهم می گویم رمان "جسدهای شیشهای" را بخوانید چون ادبیات گمشده در کوچه و بازار ما را زنده کرده است.
کیمیایی درباره موسیقی فیلم گفت: جای کارن همایونفر در اینجا خالی است. بعد از سالها این اولین موسیقی است که با تکنیک موسیقی برای سینما ساخته شده است. جای عکس که در فیلم عوض میشود باید تمپو و ارکستراسیون هم عوض شود اما ملودی تغییر نکند. کارن این کار را انجام داد.
خانزادی درباره صدای فیلم گفت: من همه تلاش خود را کردم تا صدای فیلم بسیار خوب از کار در بیاید. اما نمیدانم چرا درباره صدابرداری فیلم از من سوال نمی شود اما درباره موسیقی فیلم که کار من نیست از من سوال میکنند.
در پایان نشست نیما حسنینسب از اعضای گروه فیلم "جرم" خواست تا هرکدام درباره همکاری با کیمیایی یک جمله بگویند. تینا پاکروان گفت: کیمیایی برای من معنی سینماست. بسیار خوشحالم که جزء مجرمین بودم. ارجمند گفت: در گود مقدس سینمای ایران مسعود کیمیایی شیر خداست.
پولاد کیمیایی گفت: با این فیلم دوست دارم یک بار دیگر مردم به مفهوم رفاقت فکر کنند. مسعود کیمیایی در پایان نشست گفت: از خدا میخواهم عمر ساختن دو فیلم دیگر مثل "جرم" را به من بدهد.
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