نمایشگاه اگروفود البرز آغاز به کارکرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، تیمور پور حیدری عصر دوشنبه در حاشیه افتتاحیه این نمایشگاه با بیان اینکه این نمایشگاه در فضای بیش از سه هزار مترمربعی واقع در مهرویلا ، میدان امام خمینی (ره) بر پا می شود افزود: انجام این مهم در تبلور توانمندی­ها، ظرفیت و استعدادها همچنین بروز زمینه­های سرمایه گذاری رشد و توسعه صنعت غذائی و کشاورزی منطقه موثر خواهد بود .

وی در خصوص اهداف برگزاری این نمایشگاه گفت: تعریف و طرح یک نمایشگاه تخصصی با توجه به پتانسیل­های منطقه­ای در زمینه کشاورزی و مواد غذائی و تلاش برای تبدیل آن به یک رویداد نمایشگاهی در سطح ملی همچنین تبلور توانمندی­های استان البرز از اهداف این نمایشگاه است.

پورحیدری عنوان کرد: محصولات و خدمات متنوعی از سوی مشارکت کنندگان در معرض دید عموم و متخصصین قرار خواهد گرفت که می توان به انواع نوشیدنی ها، فرآورده های لبنی، شکلات، انواع عسل طبیعی، برنج، آب معدنی و آب طعم دار، فرآورده های گوشتی، پاپ کورن، انواع روغن خوراکی، سس گرم و سرد، کلوچه ، شیرینی، حبوبات، بیسکویت، زیتون، حلوا شکری، سوهان، زعفران، تافی و آب نبات، انواع شورجات و ترشیجات، تخم مرغ، اسنک، چای، آبمیوه های طبیعی، نوشیدنی های گازدار،میوه های خشک، انواع ماهی، نبات های طعم دار گیاهی اشاره کرد.

رئیس سازمان بازرگانی استان البرز گفت: در کنار این محصولات برخی از شرکت ها، خدمات و تجهیزات و ماشین آلات مرتبط با موضوع نمایشگاه را به نمایش خواهند گذاشت که شرکت های مشاروه در زمینه دستگاه های دفع آفات، انواع پمپ، بسته بندی انواع کنسرو، خشکبار، تولید و پرورش بلدرچین، دستگاه های برودتی، بسته بندی گوشت و مرغ از آن جمله اند.

وی در خصوص میزبانی البرزی ها از سایر استان­ها خاطرنشان کرد: هرچند حدود 80 درصد مشارکت کنندگان از لحاظ تعداد را شرکت های فعال در منطقه البرز شامل می شوند اما یکی از ویژگی های این نمایشگاه حضور شرکت هائی از استان های کرمانشاه، قم، تهران و خراسان است که نشانگر کشش بازار منطقه البرز و تلاش شرکت ها برای حفظ و توسعه سهم بازارشان در این استان است.

وی همچنین یادآورشد : نمایشگاه به صورت زنده از طریق سایت اینترنتی www.tana-group.com قابل مشاهده است.

نمایشگاه اگروفود البرز از امروز تا 29 بهمن ماه در کرج ، مهرویلا ، میدان امام خمینی (ره) دایر خواهد بود.