هیئت تجاری سرمایه گذاری کشور عراق وارد خرم آباد شد

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: با توجه به اینکه عمده صادرات استان لرستان به کشور عراق صورت می گیرد در کارگروه صادرات غیرنفتی تصمیم گرفته شد که حجم صادرات لرستان به این کشور بیش از گذشته افزایش یابد.

محمدرضا ملکی راد ادامه داد: در این راستا با برنامه ریزی صورت گرفته از سوی کارگروه صادرات غیرنفتی استان این هیئت تجاری با دعوت رسمی اتاق بازرگانی لرستان در این استان حضور پیدا کردند.

وی رونق اقتصادی و تثبیت اشتغال را از جمله اهداف توسعه صادرات غیرنفتی استان برشمرد و عنوان کرد: هیئت تجاری سرمایه گذاری کشور عراق در زمینه های مختلف ساختمانی، دارویی و تجارت عام به مدت چهار روز در استان حضور خواهند داشت.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان ادامه داد: این هیئت در مدت زمان حضور در لرستان از واحد های تولیدی این استان که بخشی از تولیدات خود را به عراق صادر می کنند بازدید خواهند کرد.

ملکی راد ابراز امیدواری کرد: در طول بازدید های صورت گرفته توسط این هیئت تجاری سرمایه گذاری، زمینه توسعه روابط تجاری با کشور عراق فراهم شود.

وی یادآور شد: درطول مدت حضور این هیئت در استان لرستان در قالب میزهای تخصصی زمینه های ارتقا صادرات محصولات این استان به کشور عراق بررسی و تفاهم نامه هایی در این زمینه منعقد خواهد شد.

بنا بر این گزارش هیئت تجاری سرمایه گذاری اعزامی از کشور عراق شامل بازرگانانی از استانهای بغداد، سلیمانیه، بابل، کوت و کارشناسان تجاری استانداری نجف و اتاق بازگانی این استان هستند.

این هیئت امروز از سه کارخانه بزرگ استان لرستان در زمینه تولید و فراوری انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی بازدید کردند.