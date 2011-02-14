به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله عباس کعبی بعد از ظهر دوشنبه در همایش عمومی فرماندهان و مسئولین انتظامی استان قم با اشاره به شاخصه‌های انقلاب اسلامی در کشور گفت: مردم سالاری، حاکمیت الهی و وجود قوانین و مقررات شرعی و اتکای نظام به رأی ملت از شاخصه‌های این انقلاب است.



وی به ذکر توطئه‌های دشمنان برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پرداخت و بیان داشت: ‌دشمنان این انقلاب با ایجاد مکاتب و فرقه‌های دروغین و انحرافی از طریق تهاجم فرهنگی به دنبال سکولار کردن نظام اسلامی هستند که با درایت ولی فقیه و فرمانده معظم کل قوا و بصیرت مردم تمام توطئه‌های دشمنان نقش بر آب شده است.



اصولگرایی گفتمان جناحی نیست



وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: حضور گسترده آحاد ملت در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی یک نوع رأی مثبت مجدد به جمهوری اسلامی است.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه با بیان اینکه اصولگرایی گفتمان جناحی نیست، اظهار داشت: اصولگرایی یعنی اعتقاد به مبانی اسلامی و ولایت فقیه و قانون اساسی و دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی و مردم گرایی و آرمان خواهی که متعلق به کل مردم است.



عضو جامعه مدرسین در ادامه به جریان شناسی فتنه پرداخت و گفت: جریان فتنه با شعار پیروی از قانون اساسی تبلیغات خود را شروع کرد اما متأسفانه خیلی زود علیه قانون اقدام کرد و قانون را زیر پا گذاشتد.



آیت الله کعبی، ملت ایران را ملتی بی‌نظیر در دنیا توصیف کرد و افزود: ملت ایران کسانی را که در چارچوب قانون حرکت نکنند و پیرو ولایت فقیه نباشند، قبول ندارند.



وی با اشاره به پیشرفتهای علمی و فناوری ایران در عرصه‌های علمی و پژوهشی گفت: امروزه دانشمندان ایران اسلامی قله‌های علم و دانش را فتح کرده‌اند و غربی‌ها به زودی‌ دستشان را به سوی ملت ایران دراز خواهند کرد.



این عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان از تلاش‌های فرماندهی و کارکنان نیروی انتظامی استان در زمینه توسعه امنیت اجتماعی و مقابله با جرایم تقدیر و تشکر کرد.