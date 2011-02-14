راه اردبیل ـ سرچم 92 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، محمد کریم هدایتی عصر دوشنبه در کارگروه توسعه راه های استان اظهار داشت: تلاش می شود این طرح ملی نیمه اول سال آینده افتتاح و به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به افتتاح این پروژه تا چند ماه آینده اضافه کرد: راه اصلی اردبیل ـ سرچم بالغ بر 178 کیلومتر طول داشته و با روند فعلی در سال 90 بهره برداری از آن به صورت کامل آغاز خواهد شد.

مدیر کل راه و ترابری استان افزود: با تکمیل و راه اندازی این طرح، شهروندان و مسافران استان می توانند با ورود به اتوبان زنجان - تهران به مسیر اصلی ملحق شده و در کمتر از هفت الی هشت ساعت مسیر اردبیل ـ تهران را طی کنند.

وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر استان اردبیل در توسعه راه ها شرایط مطلوبی کسب کرده است، ابراز داشت: با مقایسه قبل و بعداز انقلاب می توان ادعا کرد، این استان در توسعه راه های اصلی و فرعی و حتی روستایی رشد چشمگیری داشته است.

هدایتی تصریح کرد: قبل از پیروزی انقلاب در این استان 720 کیلومتر راه اصلی و فرعی و 200 کیلومتر راه روستایی وجود داشت که از این میزان تنها 270 کیلومتر از آسفالت سرد برخوردار بود.

وی خاطر نشان کرد: این در حالی است که هم اکنون به برکت انقلاب اسلامی بیش از هزار و 520 کیلومتر راه اصلی و فرعی در استان اردبیل وجود دارد که همه آنها آسفالته هستند.

مدیر کل راه و ترابری استان توسعه راه های اصلی و روستایی را از افتخارات نظام اسلامی دانست و یاد آور شد: راه به عنوان شریان حیاتی جامعه از شاخصه های توسعه پایدار بوده و موجب رفاه و آبادانی سایر بخشها است.

وی در پایان با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای چهار بانده کردن راه های اصلی استان متذکر شد: هم اکنون تنها 100 کیلومتر از راه های اصلی استان از شهرستان نیر تا نمین و نزدیکی تونل حیران - آستارا چهار بانده است.