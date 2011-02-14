به گزارش خبرنگار مهر در قم، مجید آوری فرد عصر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اجرای طرح حمایتی ارتقای مدیریت بنگاههای صنعتی و معدنی در قم در راستای افزایش بهرهوری بنگاههای اقتصادی ضروری است، اظهار داشت: در حال حاضر نمونههای متعددی از بنگاههای صنعتی در کشور وجود دارند که توانستهاند با ارتقاء توان مدیریت بنگاه واستفاده از مشاورههای مناسب و راهبردهای داده شده، قدرت رقابت پذیری خود را در داخل وخارج کشور به نحو چشمگیری افزایش دهند.
وی ادامه داد: ایجاد تفکر راهبردی مشترک میان مدیران بنگاه، مستندسازی برنامههای راهبردی و جهت دهی به حمایتهای مالی و اداری وزارت صنایع و معادن از بنگاههای صنعتی و معدنی از جمله اهداف اجرای پروژه سامانه ارتقاء مدیریت بنگاه است.
رئیس سازمان صنایع و معادن قم افزود: نمونههای موفقی از حرکت بنگاههایی که در آستانه بحران بودهاند نیز وجود دارند که پس از اجرای طرحهای بهبود و راهنماییهای لازم جهت افزایش بهره وری انرژی ومنابع انسانی به مسیر عادی وسوددهی خود بازگشتهاند.
وی در ادامه به تشریح چگونگی اجرای این طرح پرداخت وگفت: در بدنه اجرایی، شرکتهای باسابقه، توانمند، خوش نام و با اولویت بخش خصوصی به عنوان پیمانکاران عمومی مشخص شده ومعرفی شدهاند.
آوری فرد ادامه داد: این پیمانکاران با اشرافی که بر حوزههای مختلف در یک بنگاه دارند از طریق به کارگیری بدنه مشاوره کشور، با کمک مدیران خود بنگاه در گام اول به شناسایی گلوگاههای داخل بنگاه و شناسایی فرصتهای بهبود در بنگاه و تهیه برنامه بهبود برای شرکت میپردازند.
وی با بیان اینکه بررسیها توسط یک تیم چند نفره با رویکردهای مختلف انرژی، تکنولوژی، بازاریابی و فروش، مالی ومنابع انسانی انجام میشود اظهار کرد: برنامههای بهبود هر بنگاه صنعتی و معدنی، شامل اقداماتی است که آن بنگاه با اجرای آنها میتواند شاهد بهبود چشمگیری در وضعیت فعلی خود باشد.
رئیس سازمان صنایع و معادن قم تاکید کرد: پس از تائید این برنامه توسط هیئت داورانی که در زیرمجموعه مدیریت طرح قرار دارند، شرکتهای پیمانکار عمومی اقدام به اجرای پروژههای بهبود در داخل بنگاه میکنند.
وی با اشاره به این اینکه شرکتهای پیمانکار عمومی نسبت به نتیجه کاری خود مسئولیت و تعهد دارند افزود: این بدان معنی است که شرکتهای پیمانکار تغییر در شاخصهای کلیدی بنگاه مانند قیمت تمام شده، میزان صادرات وضایعات، رضایت مشتریان و... را با اجرای این پروژهها تضمین میکنند که این امر یکی از تفاوتهای اساسی این طرح با طرحهای قبلی است.
آوری فرد درخصوص نیازاجرای طرح ارتقای مدیریت نیز گفت: همیشه ظرفیت برای اصلاح و بهبود وجود دارد و نمیتوان گفت که چه صنعتی نیاز بیشتری به این کار دارد، ولی اولویت اجرای طرح با ۲۳ رشته صنعتی تاثیر پذیر است.
وی یادآور شد: بنگاههای صنعتی و معدنی که جزء صنایع تاثیر پذیر به شمار میآیند و مایلند که در زمینه اجرای این طرح در بنگاه خود اقدام کنند میتوانند به سایت ستاد تحول صنایع ومعادن به نشانی www. stsm. ir مراجعه و نسبت به کسب اطلاعات بیشتروثبت نام اقدام کنند.
رئیس سازمان صنایع و معادن قم ادامه داد: این سامانه یکی از برنامههای بلند مدت بسته حمایتی صنایع و معادن است که در مرحله نخست، حمایت از مدیریت و منابع انسانی بنگاههای ۲۳ رشته تاثیر پذیری که پیش از این اعلام شده است را در دستور کار خود دارد و در اولویت بعدی دیگر صنایع را نیز شامل خواهد شد.
وی ابراز داشت: با هدفمند کردن یارانهها برخی از بنگاههای تولیدی با افزایش هزینه مواجه میشوند که با شناسایی دقیق بنگاههای تاثیر پذیر و طراحی برنامههای حمایتی میتوان این تهدید را به یک فرصت بینظیر تبدیل کرد.
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