یزد کم بارش ترین شهر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، علی اسلامی عصر دوشنبه در کارگاه آموزشی آشناسازی کارکنان حوزه مشترکان آبفای استان یزد با هدفمندی یارانه‌ ها با اشاره به وضعیت آبی کشور اظهار داشت: کشور ما در ناحیه خشک و نیمه خشک قرار دارد و متوسط میزان بارندگی آن 250 میلی‌ متر است که این عدد در استان یزد 100 میلی‌ متر و در شهر یزد 60 میلی‌ متر است.

اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود خدمت‌ رسانی در حوزه آب و فاضلاب را بسیار با ارزش دانست و خدمت ‌رسانی کارکنان در حوزه مشترکان مناطق را امری خداپسندانه و با ارزش تلقی کرد.

وی همچنین با اشاره به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ ها بیان داشت: هدف اساسی و اصلی از هدفمندسازی یارانه‌ ها، جلوگیری از اسراف و تبذیر است و تعدیل و اصلاح قیمت یکی از ابزارهای رسیدن به این مهم به شمار می‌ رود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: شرکت آبفای استان یزد در زمینه عملکرد در سال گذشته مقام دوم را کسب کرده و امیدواریم نه تنها این رتبه‌ ها همچنان در سالهای بعد تداوم داشته باشد بلکه بتوانیم در کشور به عنوان شرکت برتر شناخته شویم.

اسلامی عنوان کرد: با توجه به محدودیت منابع آب در این منطقه کویری، در سال گذشته با همکاری همه مسئولان استانی، تلاش بی‌ وقفه همکاران و رعایت الگوی مصرف توسط مشترکان با مشکل جیره‌ بندی مواجه نشدیم و این از افتخارات این شرکت است.

علی اسلامی همچنین در این مراسم گزارشی از عملکرد شرکت آبفا از سال 57 را ارائه و عظمت خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در این بخش متذکر شد.