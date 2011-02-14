اصحاب رسانه البرز از همکار خود دلجویی کردند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عصر سه شنبه و در پی ضرب و شتم عکاس خبرگزاری ایرنای البرز جمعی از مدیران رسانه های استان به همراه خبرنگاران برای عیادت از همکار رسانه ای خود در محل دفتر این خبرگزاری در کرج گردهم آمدند.

در این نشست که حضور شمار زیادی از اصحاب رسانه استان در آن چشمگیر بود، ‌موسی کوره ای عکاس ایرنا گزارشی مبسوط از نحوه درگیری ماموران با وی ارائه کرد.

نکته جالب توجه در صحبتهای این فعال رسانه ای البرز، ‌تلاش وی برای حفظ دوربین و لنزهایی بود که وی سالهاست توسط آن بهترین و ناب ترین تصاویر خبری را به تصویر کشیده است.

وی در گفته های خود بیان کرد: هرچه درگیری بین وی و ماموران بیشتر می شد وی نیز برتلاش خود برای حفظ دوربینها و جلوگیری از صدمه خوردن به آنها می افزود و این در حالیست که وی از چند ناحیه به شدت مورد ضرب و شتم قرار می گیرد.

در این درگیری همچنین خبرنگار خانم روزنامه توسعه نیز با اعتراض به مامورانی که مشغول ضرب و شتم همکار وی بودند خود مورد ضرب و شتم قرار می گیرد.

اگرچه با پیگیری و عکس العمل شدید همکاران رسانه ای دو فرد یاد شده در مدت کوتاهی، موضوع بررسی شده و با متخلفان این ماجرا برخورد شد اما اصحاب رسانه البرز خواهان اقدامات جدی تری از سوی نیروی انتظامی و شهرداری کرج و سایر نهادهای دست اندکار برای احقاق حقوق تضییع شده این قشر است.

اطلاع رسانی شفاف و ثبت رویداد و سوژه های خبری، وظیفه ذاتی رسانه

اطلاع رسانی شفاف و ثبت رویداد و سوژه های خبری از وظایف ذاتی رسانه هاست که باید دید چرا و چگونه ای عده ای به خود اجازه می دهند این حقوق را از اصحاب رسانه سلب کنند و فراتر از آن اقدام به توهین و ضرب و شتم کنند.

اتفاق اخیر در شهر کرج، اگرچه در گذشته نیز تکرار شده بود اما این بار با واکنش شدیدتری از سوی صنف مطبوعات و خبرگزاریها و پایگاههای خبری روبرو شد تا مسئولان مربوط نیز به صورت ویژه به این مهم رسیدگی کنند.

در نشست فوق مدیر خبرگزاری ایرنا البرز نیز گزارشی از پیگیریهای صورت گرفته تاکنون خبر داد و گفت: تا رسیدن به نتیجه نهایی این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

محمد جواد دهقانی ضمن قدردانی ازحضور شمار زیادی از فعالان رسانه ای شهر برای دلجویی و دیدار با همکار خود تاکید کرد: این اتفاق برای مجموعه صنف مطبوعات و خبرگزاریها ناخوشایند بوده است و می طلبد همگی افراد تا رسیدن به نتیجه مطلوب خواهان احقاق حقوق تضییع شده رسانه باشند.

وی با تاکید بر اینکه تفاوتی میان فعالان رسانه ای در جاهای مختلف نیست مطالبه لزوم احقاق حقوق رسانه ای در شهر را موضوعی همه گیر برشمرد و بر پیگیری آن و جلوگیری از تکرار وقایع این چنینی تاکید کرد.

همچنین معاون فرهنگی و مطبوعاتی و مدیر روایط عمومی اداره کل ارشاد البرز نیز در این نشست حضور داشته و ضمن دلجویی از عکاس خبری کرج از نزدیک صحبتها و مطالبات اصحاب رسانه را شنیده و از قول مساعد برای پیگیری مطالبات و احقاق حقوق تضییع شده رسانه خبر دادند.

ریشه بی احترامی به اصحاب رسانه باید خشکانده شود

مهدی عسگری در این نشست اظهار داشت: تعرض به چهره شاخص عکس خبری استان البرز توسط عوامل برخی از دستگاه ها باعث تاسف است و با هیچ منطقی، قابل قبول و توجیه نیست.

وی افزود: جسارت و بی احترامی به یک فعال رسانه ای که چشم بینای جامعه ومردم است، به مثابه هتک حریم مردم و رسانه است و با حداقل حقوق شهروندی آن هم درجامعه ی اسلامی که امنیت آحاد مردم در رأس اهداف آن است فاصله ای شگرف دارد و لازم است با همت مضاعف تمامی متولیان امر ریشه ی این جسارت خشکانده شود.

عسگری در این دیدار و گفتگو با اصحاب رسانه بیان کرد: برخورد قاطع و سریع با مسببین و عوامل این اقدام در کنار عذرخواهی،کف مطالبات جامعه حبرنگاران است و چیزی جز این نیز زیبنده مدیران ارشد استان که خادمین و حافظین امنیت و رفاه مردمند، نیست.



وی با تاکید بر ضرورت اقناع و دلجویی از جامعه رسانه ای کرج خاطرنشان کرد: اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه، مطالبه ی به حق و محوری تلاشگران عرصه ی اطلاع رسانی است که با روحیه ای که در مدیران ارشد استان می شناسیم، انشاءالله این خواسته ی به حق پیگیری و تمامی دوایر به ویژه دستگاه های خدمات رسان که ارتباط مستقیم بیشتری با مردم و رسانه ها دارند نسبت به توجیه کامل مجموعه ی خود اقدام نمایند.

عسگری با اشاره به جریحه دار شدن روحیه اصحاب رسانه، خواستار حفظ آرامش و طمأنینه در عین پیگیری مطالبات شد و ابراز امیدواری کرد: با توجه به رایزنی صورت گرفته با برخی از مسؤلان و قول مساعد آنها، با رسیدگی به موقع و متناسب توسط مسؤلان ذیربط پاسخ مطلوبی به خواسته های خبرنگاران داده شود.

در این نشست چند تن از فعالان رسانه ای شهر نیز به بیان دیدگاهها و انتقادات خود از اقدام ناشایست صورت گرفته پرداختند و از تمامی مسئولان اجرای و سیاستگذار شهر درخواست شد برای حفظ جایگاه رسانه و نیز هوست خبرنگاران و عکاسان شهر و جلوگیری از تکرار توهین به این قشر چاره اندیشی کنند.

همچنین در این راستا شهردار منطقه 5 به همراه روابط عمومی شهرداری مرکز صبح روز جاری از نزدیک باحضور در دفتر ایرنا و روزنامه توسعه از این دو فرد دلجویی کرده و از برخورد جدی با متخلفان در این ماجرا خبر دادند.

اگرچه این اقدام شهرداری اقدامی شایسته به شمار می رود اما انتظار می رود با اندیشیدن تدابیر مناسب از تکرار حوادثی ازاین قبیل نه تنها برای قشر رسانه بلکه بر هر شهروند در شهر جلوگیری شود.

در پایان این نشست و برای پیگیری اتفاق فوق کمیته ای متشکل از نمایندگان اصحاب رسانه تشکیل شد،‌همچنین بیانیه ای در محکومیت این اقدام به امضا رسید.