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۲۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۳۴

520 کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی آماده می شود

520 کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی آماده می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون توسعه منابع و پشتیبانی آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: 520 کلاس درس برای اسکان مسافرین نوروزی در استان آماده سازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسن صلاحی عصر دوشنبه  در نشست برنامه‌ ریزی ستاد اسکان مسافران نوروزی اظهار داشت: خدمت در ستاد اسکان خدمت به زائران آقا علی ابن موسی الرضا (ع) است زیرا اکثر مسافران این استان به مشهد سفر می ‌کنند.

وی ادامه داد: امسال تمهیدات ویژه‌ای اندیشه شده تا از تمام ظرفیت‌ها در راستای استفاده مسافران نوروزی به ویژه فرهنگیان استفاده شود.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی آموزش و پرورش خراسان جنوبی بر زیباسازی مدارس طرح اسکان تأکید کرد و افزود: مراکز پذیرش امسال به صورت رایانه ‌ای است که تعداد 86 آموزشگاه در قالب 520 کلاس برای اسکان نوروزی در سطح استان پیش ‌بینی شده است.

صلاحی ادامه داد: اکثر این اتاق‌ ها از نوع مجهز و درجه یک است و این اتاق‌ها مجهز به فرش، پتو، بالش، وسایل گرمایشی و سرمایشی، یخچال و تلویزیون بوده که حمام و آشپزخانه مشترک دارند.

وی از راه‌اندازی سامانه اینترنتی ستادهای اسکان در شهرستان‌های فردوس، بشرویه، قاین و بیرجند خبر داد.

معاون امور عمرانی  استانداری خراسان جنوبی اقداماتی از جمله آماده‌سازی و نظافت پارک‌ ها، سرویس‌های بهداشتی، ایجاد ایستگاه‌های صلواتی در مسیرهای مواصلاتی، کنترل و نظارت بازار، ایجاد پایگاه‌های امداد جاده‌ ای و آماده باش ستادهای بحران را مصوب کرد.

مهدی عارف ‌پور همچنین بر همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی برای اولویت بخشی در اموری که به رفاه، آسایش و اقامت مسافران مرتبط بود، تأکید کرد.

محمدرضا رضایی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت نقش دبیرخانه ستاد گفت: لازم است ارتباط و تعامل دو جانبه‌ ای، به ویژه در تهیه و استخراج آمار و اطلاعات لازم و گزارشات عملکرد شهرستان‌ها میان ارگان ‌های مرتبط و دبیرخانه ستاد انجام پذیرد. 

کد مطلب 1253952

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