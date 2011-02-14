520 کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی آماده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسن صلاحی عصر دوشنبه در نشست برنامه ریزی ستاد اسکان مسافران نوروزی اظهار داشت: خدمت در ستاد اسکان خدمت به زائران آقا علی ابن موسی الرضا (ع) است زیرا اکثر مسافران این استان به مشهد سفر می کنند.
وی ادامه داد: امسال تمهیدات ویژهای اندیشه شده تا از تمام ظرفیتها در راستای استفاده مسافران نوروزی به ویژه فرهنگیان استفاده شود.
معاون توسعه منابع و پشتیبانی آموزش و پرورش خراسان جنوبی بر زیباسازی مدارس طرح اسکان تأکید کرد و افزود: مراکز پذیرش امسال به صورت رایانه ای است که تعداد 86 آموزشگاه در قالب 520 کلاس برای اسکان نوروزی در سطح استان پیش بینی شده است.
صلاحی ادامه داد: اکثر این اتاق ها از نوع مجهز و درجه یک است و این اتاقها مجهز به فرش، پتو، بالش، وسایل گرمایشی و سرمایشی، یخچال و تلویزیون بوده که حمام و آشپزخانه مشترک دارند.
وی از راهاندازی سامانه اینترنتی ستادهای اسکان در شهرستانهای فردوس، بشرویه، قاین و بیرجند خبر داد.
معاون امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی اقداماتی از جمله آمادهسازی و نظافت پارک ها، سرویسهای بهداشتی، ایجاد ایستگاههای صلواتی در مسیرهای مواصلاتی، کنترل و نظارت بازار، ایجاد پایگاههای امداد جاده ای و آماده باش ستادهای بحران را مصوب کرد.
مهدی عارف پور همچنین بر همکاری تمامی دستگاههای اجرایی برای اولویت بخشی در اموری که به رفاه، آسایش و اقامت مسافران مرتبط بود، تأکید کرد.
محمدرضا رضایی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت نقش دبیرخانه ستاد گفت: لازم است ارتباط و تعامل دو جانبه ای، به ویژه در تهیه و استخراج آمار و اطلاعات لازم و گزارشات عملکرد شهرستانها میان ارگان های مرتبط و دبیرخانه ستاد انجام پذیرد.
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