طالبانی در سوریه و بارزانی در اروپا / دو تروریست القاعده دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، رئیس منطقه کردستان عراق امروز دوشنبه فرودگاه اربیل در شمال را به مقصد اروپا ترک کرد.



بر اساس بیانیه صادره از دفتر رئیس منطقه کردستان عراق، مسعود بارزانی در چارچوب سفر به اروپا به ایتالیا نیز سفر خواهد کرد.



دستگیری دو تروریست القاعده

خبر دیگر اینکه وزارت دفاع عراق امروز از بازداشت دو تروریست مطرح شبکه القاعده در جنوب بغداد خبر داد.



بر اساس این گزارش، این دو تروریست از منطقه لطیفیه در شهر موصل گریخته بودند و سرانجام در عملیات جستجو و پیگرد ارتش عراق در جنوب بغداد به دام افتاندند.



ورود طالبانی به لاذقیه سوریه

رئیس جمهوری عراق صبح امروز در چارچوب سفر رسمی به سوریه، وارد استان لاذقیه شد.



طالبانی پس از ورود بر سر آرامگاه حافظ اسد رئیس جمهور فقید سوریه حاضر شد و ضمن قرائت فاتحه، دسته گلی بر روی آن قرار داد.



خلیل مشهدیه استاندار لاذقیه و جمعی دیگر از مقامات محلی به استقبال طالبانی آمده بودند.