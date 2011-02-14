نمایشگاه فرش دستباف در یزد گشایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محراب اسکندری عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری چهارمین نمایشگاه سراسری فرش دستباف یزد اظهار داشت: این نمایشگاه با هدف بازیابی رونق فرش دستباف یزد برگزار و امیدواریم با برگزاری آن بتوان بخشی از رونق از دست رفته فرش دستباف را بازیابیم.

وی با بیان اینکه نگاه سازمان بازرگانی به فرش و نمایشگاه فرش، نگاهی ویژه است، افزود: به همین دلیل برگزاری این نمایشگاه به اتحادیه مربوطه واگذار شده تا هم به لحاظ کیفیت و کمیت و هم از بعد فرهنگی متفاوت ‌تر از دوره‌ های قبل برگزار شود و تبلیغات و اطلاع‌ رسانی وسیع در این زمینه صورت گیرد.

وی خواستار توجه ویژه به فرش دستباف در استان یزد شد و تاکید کرد: اتحادیه بافندگان بر کیفیت و قیمت فرش ‌های ارائه شده در نمایشگاه نظارت مستمر داشته باشند.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری یزد نیز در این نشست اظهار داشت: تولیدکنندگان استان یزد باید نقش پررنگی در نمایشگاه داشته باشند و ضرورت حمایت از این هنرصنعت بومی استان امری اجتناب ‌ناپذیر است.

علی منتظری بر به کارگیری تجربیات برگزاری نمایشگاه‌ های سال‌های قبل و عدم یکنواختی نمایشگاه تاکید و اظهار امیدواری کرد: بتوانیم در آینده نزدیک صاحب محلی برای نمایشگاه‌ های استان یزد باشیم.

معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان یزد نیز در این نشست با توجه به توجه ویژه دولت به بحث قالیبافی، به بیان اهمیت و نقش و جایگاه فرش استان یزد پرداخت و افزود: وجود چهار مرکز علمی فرش در استان بسیار مهم و با ارزش است.

ناصر رحیمی همچنین همکاری بیش از پیش مراکز علمی با اتحادیه بافندگان را بسیار موثر دانست.

چهارمین نمایشگاه دستباف یزد از 27 بهمن ‌ماه تا دوم اسفندماه جاری در محل سالن شهید قندی از برپا می ‌شود.

این نمایشگاه در روزهای یاد شده از ساعت 16 تا 22 پذیرای عموم علاقمندان به این هنر صنعت است.