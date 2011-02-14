8 میلیون مترمکعب آب در خراسان جنوبی ذخیره سازی شد

محمد علی آخوندی به خبرنگار مهر در بیرجند گفت: میانگین بارندگی های استان در بهمن ماه امسال 49 میلی متر بوده است.

به گفته وی این ریزشهای جوی سبب تقویت آب قنوات و تغذیه سدهای کوچک استان شده است.

آخوندی میانگین بارندگی بلند مدت سالانه خراسان جنوبی را 130 میلی متر اعلام کرد و بیان داشت: خشکسالی های مداوم سبب کاهش این میزان به 90 تا 95 میلی متر شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی با اشاره ای به خسارتهای بارندگی های روزهای گذشته در استان اظهارداشت: در بارندگیهای اخیر به 5 کیلومتر شبکه آبرسانی، 32کیلومتر شبکه برق ،80 واحد مسکونی ،55 پل و آب نما و 50 قنات روستایی خسارت و آسیب وارد شده است.

وی تصریح کرد: رقم ریالی این خسارت ها نزدیک به 8 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

آخوندی نجات 11 نفر از مرگ و توزیع 3 هزار قوطی کنسرو به سیل زدگان نهبندان را از جمله اقدامات در بارندگی هایاخیر از سوی ستاد بحران استان اعلام کرد.

خشکسالی همچنان بر خراسان جنوبی حاکم است

سرپرست سازمان هواشناسی خراسان جنوبی نیز به خبرنگار مهرگفت: از ابتدای سال زراعی امسال با وجود بارندگی های چند روز اخیر، میانگین بارش خراسان جنوبی به 44 میلی متر رسید.

علی برهانی با اشاره به کاهش 35 درصدی بارندگی های امسال نسبت به شرایط نرمال افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز 8 درصد کاهش دارد.

وی بیان داشت: استان همچنان از کمبود بارش رنج می برد و محاسبه شاخص های خشکسالی نشانگر حاکمیت شرایط خشکسالی در استان است که در شهرهای بیرجند، قاین، فردوس و بشرویه شدت بیشتری دارد.