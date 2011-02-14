محور جاسک - کنارک به علت طغیان رودخانه کهیر مسدود است

ایوب کرد در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: طغیان این رودخانه از روز گذشته تاکنون رانندگان صدها خودرو سبک و سنگین را در محور چابهار - بندرعباس سرگردان کرده است.

وی گفت: بارندگی های شدید دو روز گذشته و طغیان رودخانه کهیر، موجب مسدود شدن این محور که شهرستانهای چابهار، کنارک، جاسک و بندرعباس را به هم متصل می کند، شده است.

وی افزود: تلاش دست اندرکاران برای بازگشایی این محور همچنان ادامه دارد.

مدیرکل راه و ترابری جنوب سیستان و بلوچستان، علل مسدود شدن راه کنارک - جاسک در زمان بارندگی را قدیمی بودن این محور دانست و گفت: جاری شدن سیلاب در رودخانه های فصلی طغیان زا است.

وی گفت: اکنون در راستای اجرای مصوبات سفرهای هیئت دولت به این استان، بیش از چهار پل در منطقه جنوبی استان در دست ساخت است که برخی از آنها به بهره برداری نیز رسیده است.

کرد اظهار داشت: پل های سرگان و بیر تاکنون مورد بهره برداری قرار گرفته و پل های کهیر و بندینی هنوز مراحل اجرایی خود را طی می کند.

گستردگی سیستان و بلوچستان و وجود راههای طولانی سبب ایجاد دو اداره کل راه و ترابری در شمال مستقر در زاهدان و جنوب استان مستقر در ایرانشهر شده است.