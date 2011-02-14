موازی کاری مشکل اصلی پژوهش در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد مهدی نژاد، عصر دوشنبه در مراسم رونمایی از آثار جدید مجمع جهانی تقریب اسلامی قم اظهار داشت: گاهی مشاهده می‌شود که بیش از 50 محقق بر روی یک موضوع کار می‌کنند در حالی که برخی موضوعات نیازمند تحقیق رها شده است.

مهدی نژاد ابرازداشت: موازی کاری سبب هدر رفت منابع اعم از نیروی انسانی، منابع مالی و اداری و وقت و ... و سبب از بین رفتن آبروی پژوهشی کشور می شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم اضافه کرد: پژوهش‌های کشور باید هدفمند شوند و مجموعه پژوهشگران در یک شبکه مکمل یکدیگر باشند تا جلوی کارهای موازی گرفته شود.

وی ادامه داد: امروز بسیاری از اندیشمندان دغدغه اسلامی سازی علوم را در حوزه های مختلف حقوق، قضا و ... دارند اما متاسفانه الان کارهای مشابهی صورت می گیرد که برای پژوهش کشور درد است.

تدوین طرح جامعه پژوهشی ضروری است



مهدی نژاد تدوین طرح جامع پژوهشی را ضروری دانست و با اعلام آمادگی وزارت علوم در توسعه کیفی تحقیقات عنوان کرد: هم اکنون 50 درصد دانشجویان کشور در رشته علوم انسانی تحصیل می کنند و بییشترین آنها در رشته حسابداری هستند و برخی دیگر هم در رشته هایی تحصیل می کنند که کیفیت لازم را ندارد.

وی تاکید کرد: علوم انسانی هدفمند و تربیت نیروی انسانی ورزیده جهت دهنده همه علوم است و نقطه قوت انقلاب جنبه فرهنگی آن است به همین دلیل نیازمند برنامه ریزی مناسبی در این عرصه هستیم.

تحولات اخیر خاورمیانه نشانه بیداری اسلام است



معاون پژوهشی وزیر علوم در ادامه سخنان خود با اشاره به تحولات خاورمیانه تصریح کرد: تحولات اخیر منطقه نشانه بیداری اسلامی است که موج آن را شاهد هستیم و برخلاف خواسته آمریکا و اسرائیل به زودی خاورمیانه جدید اسلامی شکل خواهد گرفت.

وی ادامه داد: مردان مصر ظرف 18 روز رژیم مبارک را ساقط کردند و امریکایی ها نیز 18 بار تغییر موضع دادند که نشانه سردرگمی آنها است.