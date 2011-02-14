امسال 25 میلیارد تومان برای تعمیر و تجهیز مساجد پایتخت هزینه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالمقیم ناصحی با تاکید بر اینکه معتقدیم صرف این اعتبار، هزینه نبوده بلکه نوعی سرمایه گذاری در خصوص مساجد محسوب می شود اظهار کرد: مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران بر روی تمامی مساجد شهر تمرکز داشته و برحسب درخواست ائمه مساجد، هیئت امنا، شهرداران مناطق یا شورایاران و بعد از بررسیهای کارشناسی، اقدام به تعمیر و تجهیز مساجد می کند.

وی با بیان اینکه این کار با مشارکت شهروندان انجام می شود افزود: مسجد مرکزی مردمی است، جلب مشارکت شهروندان نیز از دیگر اهداف ماست که خوشبختانه در این امر ، شهروندان و هیئت امنای مساجد همکاری خوبی داشته و با مشارکت آنها تعمیر، تجهیز و بازسازی مساجد ، مراکز دینی و حوزه های علمیه انجام می شود.

مشاور شهردار تهران در امور دینی ادامه داد: اعتبارات در نظرگرفته برای احداث، تعمیر و تجهیز مساجد، حوزه های علمیه و مراکز دینی در سال 90 افزایش خواهد یافت.

وی اظهار کرد: در سال آتی همچنین کلنگ احداث چند باب مسجد نیز بر زمین می خورد.

ناصحی با اشاره به اینکه اعتبارات در نظر گرفته شده برای احداث و تعمیر و تجهیز مساجد از سال 86 تاکنون 300 برابر افزایش یافته است خاطرنشان ساخت: احداث 40 باب مسجد از برنامه های شهرداری تهران بوده است که تاکنون 13 باب مسجد به بهره برداری رسیده است.