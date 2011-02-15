تکمیل سد ایوشان لرستان نیازمند 450 میلیارد ریال اعتبار است

کریم عالی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: سد ایوشان در 1.5 کیلومتری روستای ایوشان گلستان و 57 کیلومتری شهر خرم آباد در دست احداث است.

وی ادامه داد: این پروژه در حال حاضر دارای 80 درصد پیشرفت فیزیکی است.

نماینده مجری طرح سد و شبکه ایوشان استان لرستان یادآور شد: این سد با هدف آبیاری کردن چهار هزار و 500 هکتار از اراضی منطقه و مهار سیلاب احداث شده است.

عالی نژاد با بیان اینکه عملیات اجرایی سد ایوشان از سال 83 آغاز شده است، یادآور شد: این سد در سال 91 عملیات اجرایی آن به پایان می سد.

وی همچنین در خصوص مشخصات فنی این طرح عنوان کرد: حجم تنظیمی آب این سد 33 میلیون مترمکعب، طول تاج 529 متر و مساحت حوضه آبریز 120 کیلومتر می باشد.

نماینده مجری طرح سد و شبکه ایوشان استان لرستان در خصوص اعتبارات این سد نیز یادآور شد: تاکنون 250 میلیارد ریال برای اجرای این طرح هزینه شده که جهت تکمیل سد و شبکه به 450 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیز نیاز است.

این سخنان در حالی مطرح می شود که بنابر گفته مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان قرار بود پروژه سد ایوشان استان لرستان تا پایان سالجاری به مرحله آبگیری برسد.