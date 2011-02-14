صاعقه و سیل در "آشار زابلی" پنج کشته و زخمی برجای گذاشت

محمد عارف کریم زایی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: چند نفر از اهالی این دهستان در حال تردد در منطقه دچار بارندگی شدید و سیل شدند که برای نجات جانشان به صخره ای در وسط آب پناه بردند.

وی گفت: ناگهان صاعقه با اصابت به صخره جان یک نفر از آنان به نام عیسی کریم زایی را گرفت و فرد دیگری به نام حسام الدین دلیری نیز به علت اصابت سنگ به سرش طعمه سیل شد که با وجود جستجوی مردم تاکنون تنها پیراهن و کاپشن نامبرده در مسیر رودخانه پیدا شده است.

وی افزود: در این حادثه سه نفر دیگر به نام های خلیل صالحی، اقبال کریم زایی و عثمان کریم زایی که به کنار صخره پناه برده بودند دچار حادثه و زخمی شدند.

دهیار دهستان آشار بیان داشت: بارندگی های چند روز گذشته در بخش آشار سبب طغیان رودخانه های منطقه از جمله رودخانه بگن و مسدود شدن هشت ساعته محور ارتباطی مرکز بخش به سایر شهر ها شد.

وی گفت: بر اثر این بارندگی سد مخزنی آشار در حال سرریز است.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی سیستان و بلوچستان طی چند روز گذشته میانگین بارندگی در شهرستان زابلی 50 میلی متر بوده است.

شهرستان زابلی در فاصله حدود 360 کیلومتری جنوب شرقی زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان واقع شده است.