29 مارس زمان برگزاری نشست سران عرب در بغداد/ موسی دبیرکل می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، عراق اعلام کرد نشست عادی آتی سران عرب روز 29 مارس آینده(9 فروردین 90) در بغداد برگزار خواهد شد.

نمایندگان دائم کشورهای عربی در مقر اتحادیه عرب در قاهره با ادامه دبیرکلی عمرو موسی موافقت کردند.



قیس العزاوی نماینده عراق در اتحادیه عرب در حاشیه نشست غیر عادی اتحادیه در سطح نمایندگان گفت : نشست سران عرب در بغداد تحولات جهان عرب را با حضور عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب بررسی خواهد کرد.



آخرین باری که بغداد میزبان نشست عادی سران عرب بود، به نوامبر 1978 میلادی برمی گردد، البته پایتخت عراق در می 1990 میزبان نشست فوق العاده سران عرب هم بود.



از سوی دیگر نمایندگان دائم کشورهای عربی در مقر اتحادیه عرب بر ضرورت ادامه فعالیت عمرو موسی به عنوان دبیرکل به ویژه در این شرایط حساس و دشواری که جهان عرب با آن روبرو است و با هدف ساماندهی اوضاع آن تاکید کردند.



نمایندگان کشورهای عربی همچنین از ارتش مصر و شایستگی آن در اداره بحران تمجید کردند.



شرکت کنندگان در نشست مشورتی خود که به ریاست عمرو موسی برگزار شد، آمادگی کشورهای عربی را برای کمک به مصر در تمام زمینه ها برای بازیابی ثبات خود به ویژه در زمینه سرمایه گذاری و حمایت از اقتصاد این کشور اعلام کردند و به اراده مردم مصر و گزینه های آنها احترام گذاشتند.

اتحایه عرب در پی سقوط حسنی مبارک در انقلاب مردم مصر، فعالیت خود را از سرگرفت؛ مقر اتحادیه مشرف به میدان التحریر نماد آزادیخواهی ملت مصر قرار دارد.