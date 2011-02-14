لامپهای پرمصرف واحدهای تجاری و خانگی لرستان تعویض شد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، محمد بحرینی در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: این تعداد لامپ کم مصرف در بخشهای تجاری و خانگی در شهرستانهای خرم آباد و بروجرد به صورت یارانه ای به مردم واگذار شده است.

وی هدف از توزیع این لامپ های کم مصرف را کاهش مصرف منازل و مغازه های تجاری عنوان کرد و بیان داشت: خودروهای این شرکت با گردش در سطح شهر و مراجعه به اماکن تجاری لامپ های پر مصرف مغازه ها را جمع آوری و لامپ های کم مصرف را جایگزین آنها کردند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان یادآور شد : کل لامپ های فروخته شده در این دهه شامل یک هزار شعله لامپ 90 وات، هزار شعله لامپ 55 وات و دو هزار شعله لامپ 50 وات برای مصارف تجاری بوده است.

بحرینی ادامه داد: همچنین در این راستا 10 هزار شعله لامپ 25 وات برای منازل در نظر گرفته شده بود که با استقبال خوب مردم مواجه و بفروش رسید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به به توسعه شبکه توزیع برق استان اشاره کرد و گفت: در طول 10 ماه نخست سال جاری بیش از 24 هزار و 100 انشعاب جدید در لرستان به متقاضیان واگذار شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان ادامه داد: علاوه بر اینکه کلیه انشعابات فروخته شده از نوع کنتورهای دیجیتال است، حدود چهار هزار و 500 کنتور آنالوگ قدیمی فروخته شده نیز جمع آوری و بجای آنها کنتور دیجیتال نصب شد.

بحرینی همچنین به برنامه های آموزشی این شرکت اشاره کرد و بیان داشت: دفتر مدیریت مصرف این شرکت در راستای فرهنگ سازی و ایجاد زمینه مناسب به منظور مدیریت هرچه بهتر مصرف برق در خانواده و جامعه اقدام به عقد قرارداد با اداره کل آموزش و پرورش استان کرده است.

وی یادآور شد: در این طرح 500 نفر از معلمان مدارس در سطح استان آموزشهای لازم را زیر نظر دفتر آموزش شرکت توزیع برق طی خواهند کرد تا بتوانند سرفصلهای مدیریت مصرف را برای دانش آموزان مدارس تدریس کنند.