تشکیل دولت مردمی در مصر تاثیر مثبتی بر خاورمیانه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت : ترکیه هرگز در امور داخلی مصر دخالت نمی کند.



وی افزود : ما بارها به صراحت اعلام کرده ایم در امور هیچ کشوری دخالت نمی کنیم و هرگز به این مسئله هم فکر نمی کنیم، هر ملتی آزاد است تا سرنوشت خود را تعیین کند.

داوود اوغلو گفت : ما خواهان تشکیل خاورمیانه جدید هستیم که مبتنی بر اراده مشترک همه ملتها باشد و صلح و ثبات و رفاه و توسعه را برای همه به ارمغان آورد.



وی با انتقاد از موضع رژیم صهیونیستی در خصوص انقلاب مردم مصر اظهار داشت : تغییرات در مصر دشواریهایی برای اسرائیل دارد، اما اسرائیل حق ندارد از تغییرات ایجاد شده در مصر ناراحت شود، اسرائیل اگر می خواهد بخشی از منطقه باشد، باید به اراده ملتها احترام بگذارد، زیرا این ملتهای منطقه هستند که سرنوشت خود را تعیین می کنند و هیچ کس حق دخالت در این زمینه را ندارد.



وزیر امور خارجه ترکیه گفت : ما همه اعضای یک خانواده هستیم؛ ما همکاری نزدیکی با مصر و کشورهای دیگر داریم، اگر ثبات در مصر با نظارت ارتش برقرار و حکومتی بر اساس اراده مردم تشکیل شود، تاثیر مثبتی بر تمام منطقه خواهد داشت.



داوود اوغلو افزود : ما هرگز به دنبال رقابت با مصر و یا دیگر کشورهای دوست نیستیم، ما می خواهیم همه همسایگان ما قوی باشند، مصر قدرتمند شرط اساسی برای صلح و ثبات خاورمیانه است، ما خواهان مصر قوی برای خاورمیانه قوی هستیم، می خواهیم که مصر همچنان قدرتمند باشد.



وزیر امور خارجه ترکیه گفت : ما مصر را همپیمان راهبردی خود می دانیم، و اگر تلاشهای مصر و ترکیه یکپارچه شود، می توانیم مشکلات منطقه را بهتر حل کنیم.









