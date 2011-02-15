سیل خسارات زیادی به شبکه های ارتباطی و آب و برق نیکشهر وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، هدایت الله میرمرادزهی عصر دوشنبه در جلسه ستاد بحران نیکشهر اظهار داشت: طغیان رودخانه های فصلی و دایمی موجب جاری شدن سیل و وارد آمدن خسارت به زمین های کشاورزی و محصولات آنها شده است.

وی گفت: همجواری برخی روستاها با رودخانه ها و فقدان سیل بند و دیوار حفاظتی سبب بروز این خسارت ها شده است.

فرماندار نیکشهر افزود: به علت قطع ارتباط تلفنی برخی بخشها با مرکز شهرستان، خسارت های وارده به روستاهای فنوج، بنت و قصرقند هنوز به طور مشخص برآورد نشده است.

سرپرست اداره مخابرات نیکشهر نیز گفت: همه ارتباطات تلفنی اعم از همراه و ثابت در اثر بارندگی های اخیر قطع شده است.

درویش رئیسی بیان داشت: دیروز قطع فیبر نوری در مسیر ایرانشهر- سرباز- چابهار موجب افت کیفیت اینترنت در این شهرستان شد.

رئیس اداره راه و ترابری نیکشهر نیز گفت: بارندگی های دو روز گذشته و طغیان رودخانه ملوران و تخریب پل آهنی بر روی رودخانه بلپیر موجب قطع ارتباط همه روستاهای بخش های فنوج و بنت و کاجو با مرکز شهرستان شد که این قطع ارتباط در برخی محورها ممکن است تا هفته ها ادامه داشته باشد.

یونس ستوان با اشاره به اینکه بازگشایی محورهای ارتباطی مسدود در این شهرستان به سبب کمبود ماشین آلات سنگین به کندی انجام می گیرد افزود: ضروری است اداره کل راه و ترابری جنوب استان سیستان و بلوچستان این نهاد را یاری دهد.