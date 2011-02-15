جمهوری اسلامی ایران پرچمدار استقلال کشورهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام علی سعیدی شامگاه دوشنبه در ادامه همایش استانی بصیرت دینی، اتحاد اسلامی و مقابله با تفکرهای انحرافی که در مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در سنندج، برگزار شد، اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان پرچمدار استقلال کشورهای مختلف اسلامی تبدیل شده و این موضوع در طول چند سال اخیر در حمایت های معنوی کشورمان از جوامع اسلامی به ثبت رسیده است.

وی عنوان کرد: باید توجه داشت که جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به ماهیت شیعه و یا سنی بودن کشورهای اسلامی از استقلال و عزت آنها حمایت کرده و در این راستا نیز حضوری فعال در صحنه داشته است و امروز به جایگاهی رسیده است که به عنوان یک قدرت جهانی در تمامی تحولات و مباحث منطقه ای و بین المللی نقش بسیار فعالی را ایفا می کند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: هدف کشورمان از اقدامات و برنامه های خود در منطقه و حمایت از کشورها و ملت های مظلوم و آزاده در راستای استقلال و عزت کشورهای اسلامی است که نمونه بارز آن در تحولات اخیر منطقه به ویژه نماز جمعه مقام معظم رهبری به عینه مشاهده شد.

حجت الاسلام سعیدی خاطرنشان کرد: جایگاه و تاثیر مقام معظم رهبری در منطقه و جهان اسلام تا جایی است که خطبه های عربی معظم له در میدان تحریر شهر قاهره در مصر علاوه بر پخش از رسانه های مختلف خبری توسط بلوتوث در میان جوانان و مبارزان مصرفی رد و بدل می شد و این افتخاری بزرگ برای نظام اسلامی و مردم همیشه در صحنه کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم وحدت و یکپارچگی در نظام اسلامی و سایر جوامع و ملت های مسلمان به عنوان یک نیاز ضروری، افزود: خوشبختانه به برکت وجود بصیرت دینی در میان مردم، امروز وحدت و یکپارچگی در کشور زبانزد خاص و عام است و به همین دلیل دشمن تاکنون نتوانسته است که به توطئه ها و دسیسه های شوم خود بر علیه مردم ایران اسلامی دست پیدا کند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تحلیل شرایط موجود در منطقه، یادآور شد: به برکت وجود انقلاب اسلامی ایران امروز بیداری در جهان اسلام شکل گرفته و هر روز شاهد افزایش اعتراضات مردمی در مقابل حکام و رهبران ستمگر کشورهای مختلف در جهان اسلام هستیم.

این مراسم با حضور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده ولی فقیه در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی و مشارکت بسیجیان از اقشار و گروه های مختلف در مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور برگزار شد.