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۲۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۰۳

پس از چهار روز/

ارتباطات مخابراتی چهار شهرستان جنوبی سیستان برقرار شد

ارتباطات مخابراتی چهار شهرستان جنوبی سیستان برقرار شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت مخابرات سیستان و بلوچستان گفت: ارتباطات مخابراتی چهار شهرستان سرباز، نیکشهر، کنارک و چابهار با وصل دوباره فیبر نوری از شب گذشته برقرار شد.

محمود قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: بارندگی های چند روز گذشته موجب جاری شدن سیل و وارد آمدن خسارت به فیبر نوری و قطع آن در کیلومتر 56 دوراهی سرباز واقع در محور ایرانشهر- چابهار شده بود.

وی گفت: قطع فیبر نوری از روز شنبه موجب قطع ارتباطات تلفن ثابت و همراه و نیز افت کیفیت اینترنت در شهرها و روستاهای چهار شهرستان سرباز، نیکشهر، کنارک و چابهار شده بود.

وی بیان داشت: خوشبختانه با تلاش متخصصان و کارکنان مخابرات شب گذشته قطعی فیبر نوری برطرف شد و ارتباطات مخابراتی شهرستان های یادشده به حالت عادی بازگشت.

کد مطلب 1253998

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