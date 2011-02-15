ارتباطات مخابراتی چهار شهرستان جنوبی سیستان برقرار شد

محمود قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: بارندگی های چند روز گذشته موجب جاری شدن سیل و وارد آمدن خسارت به فیبر نوری و قطع آن در کیلومتر 56 دوراهی سرباز واقع در محور ایرانشهر- چابهار شده بود.

وی گفت: قطع فیبر نوری از روز شنبه موجب قطع ارتباطات تلفن ثابت و همراه و نیز افت کیفیت اینترنت در شهرها و روستاهای چهار شهرستان سرباز، نیکشهر، کنارک و چابهار شده بود.

وی بیان داشت: خوشبختانه با تلاش متخصصان و کارکنان مخابرات شب گذشته قطعی فیبر نوری برطرف شد و ارتباطات مخابراتی شهرستان های یادشده به حالت عادی بازگشت.