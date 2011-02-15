آغاز عملیات اجرایی سالن شش هزار نفری آمل در انتظار مسئولان

نصرالله پریچهره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مدتها قبل مسئولان شرکت کاله در شهرستان آمل خواستار حضور یکی از مسئولان سازمان تربیت بدنی کشور برای آغاز عملیات سالن هشت هزار نفری درشهرستان آمل هستند.

وی افزود: با توجه به اینکه این پروژه بزرگی درآمل است، خواهان تبلیغات گسترده و حضور یکی از مسئولان سازمان تربیت بدنی برای کلنگ زنی سالن ورزشی کاله درآمل هستیم.

مدیرکل تربیت بدنی مازندران تصریح کرد: امیدوارم تا پایان امسال پروژه ورزشی باشگاه کاله در آمل اجرایی شود.

پریچهره اضافه کرد: امیدوارم بتوانیم جلسه ای را با مسئولان باشگاه کاله بگذاریم و از مسئولان سازمان تربیت بدنی برای اجرایی کردن سالن هشت هزارنفری آمل وقت بگیریم.

مدیرکل تربیت بدنی مازندران، با اشاره به اینکه هم اکنون 22 سرمایه گذاربخش خصوصی در نوبت انتظاردر این استان وجود دارد، یادآورشد: این سرمایه گذاران منتظر مصوبه و مقدمات اجرا کار از کارگروه اشتغال استانداری مازندران هستند.

این درحالی است که پیش ازاین بهمن سلیمانی، مدیرعامل شرکت کاله، قبل از بازی حساس کاله مازندران و پیکان تهران در آمل گفته بود، از یکسال گذشته تاکنون در انتظار فرصت مسئولان سازمان تربیت بدنی کشور ومازندران برای کلنگ زنی سالن هشت هزارنفری درشهرستان آمل که زمین آن را خودمان تهیه کردیم و قصد داریم آن را بسازیم، هستیم!

سلیمانی گفت: زمین ساخت سالن ورزشی هشت هزارنفری آمل 12هکتاراست و در مسیرجاده هراز واقع شده است.

به علت کمی ظرفیت سالن ورزشی پیامبراعظم(ص) آمل که فقط دوهزارنفرگنجایش دارد ودر زمان میزبانی تیم کاله درآمل تماشاچیان این شهرستان با مشکلات زیادی مواجه هستند، از این رو مدیرعامل باشگاه کاله مازندران تصمیم گرفته تا با هزینه شخصی اش، یک سالن ورزشی به گنجایش هشت هزارنفر را دراین شهرستان احداث کند، که با عدم استقبال مسئولان ورزشی کشور و مازندران برای شروع عملیات اجرایی آن تاکنون مواجه شده است.

