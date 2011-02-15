جام قهرمانی به هرمزگان رفت/ نفرات برتر به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ووشو جوانان قهرمانی کشور تحت عنوان انتخابی تیم ملی جهت شرکت در هفتمین دوره رقابتهای آسیایی چین با قهرمانی استان هرمزگان به پایان رسید. در پایان این مسابقات و در رده بندی تیمی و در مجموع 2 بخش ساندا و تالو و در مجموع 3 رده سنی، هرمزگان با کسب 7 مدال طلا، 3 نقره و یک برنز در جایگاه نخست ایستاد.

زنجان با کسب 6 مدال طلا، 1 نقره و 4 برنز نایب قهرمان شد و تهران (الف) با کسب 5 مدال طلا، 7 مدال نقره و 3 برنز در ردیف سوم تیمی این پیکارها ایستاد.

در آخرین روز این مسابقات، در رقابتهای فرم "تای چی جین" رده سنی 15 تا 18 سال فرشید اسدیان از تهران با امتیاز 28/9 مدال طلا را تصاحب کرد، محمد جوادی از قزوین با امتیاز 08/9 به مدال نقره رسید و جلال پناهی از خراسان رضوی با امتیاز83/8 به مدال برنز رسید.در این فرم 10 تالوکار حضور داشتند.

در اجرای فرم "دائو شو" که 18 جودوکار شرکت داشتند، هادی محمدی از زنجان با امتیاز 72/8 به مدال طلا دست یافت، عباس دارابی از استان مرکزی با امتیاز 29/8 به مدال نقره دست یافت و مسعود حسینی از کرمانشاه با امتیاز 27/8 به مدال برنز دست یافت.

در فرم "نن گون" رده سنی 15 تا 18 سال، محمدرضا عزیزخانی از تهران با امتیاز 82/8 در مکان اول ایستاد و مدال طلا را از آن خود کرد، ماجد عساکره از خوزستان با امتیاز 47/8 به مدال نقره دست یافت و بابک شمس از کهکیلویه و بویر احمد با امتیاز 37/8 مدال برنز را از آن خود کرد. در این فرم 21 تالو کار به رقابت پرداختند.

در بخش ساندا این مسابقات نفرات اول تا سوم مشترک اوزان هشتگانه به شرح ذیل جواز حضور در اردوی تیم ملی ووشو جوانان برای حضور در هفتمین دوره رقابتهای قهرمانی آسیایی چین را به دست آوردند.