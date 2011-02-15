جام قهرمانی به هرمزگان رفت/ نفرات برتر به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ووشو جوانان قهرمانی کشور تحت عنوان انتخابی تیم ملی جهت شرکت در هفتمین دوره رقابتهای آسیایی چین با قهرمانی استان هرمزگان به پایان رسید. در پایان این مسابقات و در رده بندی تیمی و در مجموع 2 بخش ساندا و تالو و در مجموع 3 رده سنی، هرمزگان با کسب 7 مدال طلا، 3 نقره و یک برنز در جایگاه نخست ایستاد.
زنجان با کسب 6 مدال طلا، 1 نقره و 4 برنز نایب قهرمان شد و تهران (الف) با کسب 5 مدال طلا، 7 مدال نقره و 3 برنز در ردیف سوم تیمی این پیکارها ایستاد.
در آخرین روز این مسابقات، در رقابتهای فرم "تای چی جین" رده سنی 15 تا 18 سال فرشید اسدیان از تهران با امتیاز 28/9 مدال طلا را تصاحب کرد، محمد جوادی از قزوین با امتیاز 08/9 به مدال نقره رسید و جلال پناهی از خراسان رضوی با امتیاز83/8 به مدال برنز رسید.در این فرم 10 تالوکار حضور داشتند.
در اجرای فرم "دائو شو" که 18 جودوکار شرکت داشتند، هادی محمدی از زنجان با امتیاز 72/8 به مدال طلا دست یافت، عباس دارابی از استان مرکزی با امتیاز 29/8 به مدال نقره دست یافت و مسعود حسینی از کرمانشاه با امتیاز 27/8 به مدال برنز دست یافت.
در فرم "نن گون" رده سنی 15 تا 18 سال، محمدرضا عزیزخانی از تهران با امتیاز 82/8 در مکان اول ایستاد و مدال طلا را از آن خود کرد، ماجد عساکره از خوزستان با امتیاز 47/8 به مدال نقره دست یافت و بابک شمس از کهکیلویه و بویر احمد با امتیاز 37/8 مدال برنز را از آن خود کرد. در این فرم 21 تالو کار به رقابت پرداختند.
52-کیلوگرم:1- امین حسن خانی (سمنان)2-محمدرضا هدایتی(فارس)3- رضا صبحانی (زنجان) و ابراهیم ابراهیمی(خراسان رضوی)
56- کیلوگرم: 1- محمد غفاری گوشه (چهار محال و بختیاری) 2- صادق شیبک (سیستان و بلوچستان)3- حسین موسی زاده (قم) و علی زنگنه(زنجان)
60- کیلوگرم: 1-علیرضا بختیاری (زنجان)2- ناصر شهرکی( سیستان و بلوچستان)3- امین صالحی (آذربایجان غربی) و امیر آلبو قبیشلی(خوزستان)
65- کیلوگرم: 1- ایرج خالقی (مازندران)2- بابک بهارلویی(اصفهان)3- محسن سوری(تهران ب) و سهراب سلیمی(سمنان)
وزن 70-کیلوگرم: 1-ظهیر ویسی(کرمانشاه)2- سید مجید موسوی (تهران الف)3-محمد سولگی(همدان) و عباس شیخی(اصفهان)
75- کیلوگرم: 1-قاسم سامخانیان(مازندران)2-میثم فرجی (تهران الف) 3-کیوان چگینی (قزوین) و مهدی سهرابی(بوشهر)
80- کیلوگرم: 1-حسن یوسفی(مازندران)2 - مصطفی خزائی(تهران الف)3- محسن ملکی رحیم آبادی(کرمانشاه) و سید احمد موسوی نصر(خوزستان).
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