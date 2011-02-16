حضور نیافتن بهبهانی در مجلس موجب سلب اعتماد از وی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید نجیب حسینی در جلسه خبری بررسی عملکرد صورت گرفته در حوزه انتخابیه اش اظهار داشت: وقتی وزیر راه در مجلس برای پاسخگویی حضور نیافت به وی رای عدم اعتماد دادیم.

وی اظهار داشت: حضور نیافتن در مجلس در این جلسه به نوعی به بی احترامی به جایگاه مجلس تلقی می شود.

وی خاطرنشان کرد: با اینکه از عملکرد بهبهانی رضایت داشتم ولی به دلیل حضور نیافتنش در جلسه استیضاح به وی رای اعتماد ندادیم.



نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی سه شنبه 12 بهمن ماه سالجاری که به بررسی استیضاح وزیر راه و ترابری اختصاص داشت، عدم اعتماد خود به این وزیر را با 147 رای موافق، 78 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 234 رای ماخوذه از میان 242 نماینده حاضر اعلام کردند.



بر این اساس حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری با این رای نمایندگان از پست وزارت راه و ترابری برکنار شد.



به گزارش مهر، درحالی موضوع استیضاح وزیر راه و ترابری در جلسه روز سه شنبه مجلس مورد بررسی قرار گرفت که رئیس جمهور، شخص وزیر و هیئت وزیران حضور نداشتند و تنها نماینده پارلمانی رئیس جمهور در این جلسه حاضر بود.

