استقبال از هفته منابع طبیعی با قطع درختان جنگل مصنوعی آق قلا

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، براساس اعلام شهردرای آق قلا، شبانه تعداد زیادی از نهالها و درختها در جنگل مصنوعی 35 هکتاری واقع در کیلو متر پنج جاده آق قلا به روستای یلمه خندان کاشته شده بود، قطع شد.



در این پارک جنگلی بیش از پنج هزار اصله انواع نهال، اکالیپتوس، کاج شیرازی، اقایا جنگلی، سنجد تلخ، اوجا و سایر کاشته شده است.

شهرداری آ ق قلا در راستای حفظ حقوق بیت المال، از طریق مراجع قضایی و انتظامی در حال پیگیری موضوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع قطع درختان جنگلی گلستان از جمله مشکلات در مناطق مختلف استان است که گریبانیگر جنگل های مصنوعی و واقعی است.



قطع درختان جنگلی النگ دره همزمان با هفته منابع طبیعی سال قبل و قطع این درختان در زیباترین پارک جنگلی شمال، موجی از نارضایتی را بین دوستداران محیط زیست و عرصه های جنگلی در گلستان ایجاد کرده بود.



این درختان از نوع ممرز، بلوط و انجیری بود که در پارک زیبای جنگلی النگ دره گرگان قطع شده بود.





عکس تزئینی است

پارک جنگلی النگ دره در دامنه جنگل های انبوه شمالی با پوشش گیاهی ویژه و وجود رودخانه و چشمه های بسیار دیدنی، چشم انداز طبیعی ویژه ای به آن بخشیده است.



پارک جنگلی النگ دره به مساحت ۱۸۵ هکتار و در ۵ کیلومتری جنوب غربی شهر گرگان در مسیر جاده ناهارخوران قرار گرفته و به زیباترین پارک جنگلی شمال معروف است.



صدای اره موتوری در بسیار یاز اراضی جنگلی و غیرجنگلی گلستان همچنان طنین انداز است و اره هایی که به جان درختان بیگناه این پارک افتاده است و خون درختان بیگناه و ارزشمند در زمین این پارک جاری و صدای ضجه آنها، حمایت طبیعت دوستان را طلب می کند.



درحالیکه هر ساله حوادث ناگواری مانند سیل، جان و مال اهالی استان را به خطر می اندازد، قطع و از بین بردن گونه های درختی و جنگلی، روند فرسایش خاک و بروز حوادث طبیعی را در استان تشدید خواهد کرد.

عرصه های جنگلی گلستان به عنوان بخشی از جنگلهای شمال هستند که به جنگلهای رویشی و هیرکانی شهرت دارند و به برکت رطوبت ناشی از دریای خزر، تکمیل یافته اند و متعلق به اواخر دوره سوم زمین شناسی است.